تبناه تنظيم الدولة.. 60 قتيلا في تفجير مسجد للهزارة أثناء صلاة الجمعة بولاية قندوز الأفغانية

قتل 60 شخصا وجرح أكثر من 100 في تفجير استهدف مسجدا للهزارة الشيعة أثناء صلاة الجمعة في منطقة خان آباد بولاية قندوز شمالي أفغانستان، في حين تبنى تنظيم الدولة الإسلامية التفجير.

وكانت المصادر أكدت في وقت سابق وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في التفجير بالمنطقة التي تقطنها أغلبية من طائفة الهزارة الشيعية.

وقال وكيل وزارة الإعلام الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن وحدة خاصة في القوات الحكومية وصلت إلى المنطقة وبدأت تحقيقاتها بشأن الحادث.

وقد ندد مجاهد بالهجوم وتوعد في تغريدة له على موقع تويتر تنظيم الدولة، مضيفا أن حركة طالبان ستلاحق مرتبكي ما سماه الجريمة النكراء وستعاقبهم.

وقال مراسل الجزيرة في كابل إيهاب العقدي في وقت سابق، إنه لم تتحدد بعد طبيعة التفجير، هل هو هجوم انتحاري أم تفجير بعبوة ناسفة.

#BREAKING: Local residences say a powerful explosion took place during Friday prayer inside the Seyed Abad Mosque in Kunduz city. No reports of casualties yet. pic.twitter.com/Vse2vNoJcM

— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) October 8, 2021