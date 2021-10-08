رويترز: تركيا طلبت اقتناء 40 مقاتلة "إف-16" ومعدات أميركية لتحديث سلاحها الجوي

أفادت رويترز بأن تركيا قدمت طلبا للولايات المتحدة لاقتناء 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" (F-16) ومعدات لتحديث 80 من طائراتها الحربية ضمن سلاحها الجوي.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر مطلعة -طلبت عدم كشف أسمائها- أن تطلُع تركيا إلى تحديث سلاحها الجوي يعقب إخفاقها في امتلاك مقاتلات "إف-35" (F-35).

وتابعت أن قيمة الصفقة تبلغ مليارات الدولارات، ولا تزال تشق طريقها في أروقة المؤسسات الأميركية، على أن تكون رهن موافقة الخارجية والكونغرس.

وكانت أنقرة حاولت شراء مئة من مقاتلات "إف-35" غير أن الولايات المتحدة ردت الطلب بعد اقتناء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" (S-400).





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ورفضت الخارجية الأميركية التعليق على الصفقة المحتملة مع تركيا، وقالت إن سياستها هي عدم تأكيد أو التعليق على مبيعات دفاعية مقترحة قبل إخطار الكونغرس بها رسميا، وفقا لرويترز.

وقد امتنعت السفارة التركية في واشنطن عن التعليق على طلب شراء المقاتلات الأميركية، بحسب الوكالة.

الشهر الماضي، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في تصريحات بنيويورك- إلى أن بلاده طلبت شراء طائرات أميركية من طراز إف-35 بقيمة 1.4 مليار دولار ولكن لم تتسلمها حتى الآن، داعيا إدارة الرئيس الحالي جو بايدن إلى حل هذه المسألة.

وقال أردوغان حينها إن أنقرة ستلبي احتياجاتها الدفاعية من أماكن أخرى إذا لم تساعدها واشنطن بهذا الصدد، معبرا عن أمله في أن تسود الصداقة مع الولايات المتحدة رغم البداية التي وصفها بغير الجيدة مع إدارة بايدن.