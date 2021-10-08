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سياسة|سوريا

تحتفظ بـ900 عسكري.. متحدثة باسم البنتاغون تستبعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا

قوات أميركية قرب مدينة القامشلي شمالي سوريا (الأوروبية-أرشيف)
8/10/2021

قالت مصادر للجزيرة إن رتلا عسكريا أميركيا دخل إلى الأراضي السورية قادما من العراق. وفي تلك الأثناء، نقل موقع أميركي عن متحدثة باسم البنتاغون قولها إن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من سوريا.

وأفادت المصادر المحلية بأن الرتل الأميركي الذي يضم عشرات العربات، اتجه إلى قواعد عسكرية في ريف الحسكة الذي تسيطر عليه ما تعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد.

في غضون ذلك، نقل موقع ديفنس ون (Defense One) عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) القائدة البحرية جيسيكا مكنولتي، قولها إن الولايات المتحدة ستبقي قواتها في سوريا.

وذكرت المتحدثة أن للولايات المتحدة حوالي 900 عسكري في سوريا يعملون مع "قوات سوريا الديمقراطية".

وتابعت قائلة "مهمتنا الوحيدة في سوريا هي الهزيمة المستديمة لتنظيم الدولة الإسلامية. الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالمعركة وستبقي على وجودها العسكري في شمال شرق سوريا وفي محيط ثكنة التنف في جنوب شرق سوريا".

طمأنة القوات الكردية

ونقل الموقع نفسه عن إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لما يعرف بـ"مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، قولها -خلال زيارتها لواشنطن في الأيام الماضية- إن الجانب الأميركي طمأن المجلس بأن القوات الأميركية ستبقى في المرحلة الراهنة.

وأضافت "ما سمعته من مسؤولين كبار أنه لا انسحاب في عهد هذه الإدارة".

وكثرت التساؤلات في الآونة الأخيرة بشأن احتمال إقدام الرئيس جو بايدن على سحب قوات بلاده من سوريا، بعد الخروج الأميركي من أفغانستان ومراجعة الوجود العسكري الأميركي في العراق.

ورأى محللون أن بايدن يتخذ موقفا أكثر ليونة تجاه الرئيس السوري بشار الأسد، إذ أعفى في الآونة الأخيرة اتفاقا بشأن الغاز الطبيعي بين مصر والأردن وسوريا ولبنان من عقوبات قيصر الأميركية.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركية

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