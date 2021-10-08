تونس.. إصابة 33 شخصا على الأقل في تصادم قطارين جنوب العاصمة

قالت الشركة التونسية للسكك الحديدية إن 33 مسافرا تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، في حادث تصادم قطارين، جنوب العاصمة التونسية مساء الخميس.

وأكدت الشركة في بيان أن المصابين نقلوا إلى عدد من المستشفيات القريبة من مكان الحادث.

وأعلنت الشركة عن أسفها لوقوع الحادث، موضحة أنها بدأت إجراء تحقيق لمعرفة ملابساته وأسبابه وتحديد المسؤوليات.

وتشير إحصاءات الشركة التونسية لسكك الحديد إلى تسجيل 100 حادث قطار سنويا، وتسجّل أغلبها في تقاطع السكك مع الطرقات.

وشهدت تونس سلسلة حوادث للقطارات في السنوات الأخيرة، منها حادث تصادم قطارين في 3 مايو/أيار 2018 في الضاحية الجنوبية في جهة مقرين، أسفر عن وفاة شخص وإصابة نحو 70 بجروح.