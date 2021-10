دعت 12 دولة جميع الأطراف في العراق إلى احترام سيادة القانون ونزاهة الانتخابات المقررة الأحد المقبل. وقالت مفوضية الانتخابات إن 1.2 مليون يحق لهم الاقتراع في التصويت الخاص بالأمن والنازحين والمعتقلين في الانتخابات البرلمانية، حيث سيجري هذا الاقتراع الخاص غدا الجمعة.

وعبرت هذه الدول -في بيان مشترك لوزراء خارجيتها- عن دعمها لجهود الحكومة العراقية من أجل ضمان بيئة انتخابية آمنة وحرة وعادلة وشاملة لجميع العراقيين.

وقالت إن الانتخابات فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم بشكل ديمقراطي.

وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من أميركا وأستراليا وكندا وبريطانيا والدانمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد.

Today I joined 11 Foreign Ministers in recognizing Iraq’s October 10 early election as a critical opportunity for voters to determine their future. As requested, international partners mobilized substantial resources to bolster the integrity of the election.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 6, 2021