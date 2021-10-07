طالبت الحكومة الأفغانية المؤقتة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بعدم استخدام مساعداتها للشعب الأفغاني أداة للضغط السياسي. في حين حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الصحي، وانهيار الاقتصاد في أفغانستان.

وبمناسبة مرور 20 عاما على غزو أفغانستان، طالبت الحكومة، في بيان لها، الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة في البلاد بالعمل معًا بأمانة للتغلب على التحديات.

ووصف البيان انسحاب الولايات المتحدة على أساس اتفاق الدوحة بالخطوة المهمة، وحث الآخرين على عدم التفكير في غزو أفغانستان.

وتأتي دعوة الحكومة، في الوقت الذي أوقفت فيه دول ومؤسسات مساعداتها لأفغانستان، بسبب ما وصفته بعدم وفاء طالبان بالتزاماتها.

من جهة أخرى، قال زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان، اليوم الخميس، إن موسكو تعتزم استضافة محادثات دولية بشأن أفغانستان في 20 أكتوبر/تشرين الأول، وستدعو ممثلين عن طالبان لحضورها.

ولم يقدم كابولوف مزيدا من التفاصيل حول المحادثات المزمعة، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية.

واستضافت موسكو مؤتمرا دوليا بشأن أفغانستان في مارس/آذار أصدرت خلاله روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان بيانا مشتركا يدعو الأطراف الأفغانية المتحاربة آنذاك إلى التوصل إلى اتفاق سلام وكبح العنف.

كما دعا البيان طالبان إلى عدم شن أي هجمات خلال الربيع والصيف.

وبعدها سحبت الولايات المتحدة وحلفاؤها قواتهم من أفغانستان بعد 20 عاما من الحرب، واستولت طالبان على السلطة في تقدم خاطف، وانهارت الحكومة السابقة.

تحذير أممي

وعلى المستوى الإنساني، حذرت ممثلة برنامج الأغذية العالمي بأفغانستان ماري إيلين ماكغرورتي من أن النظام الصحي في هذا البلد يتدهور وأن الاقتصاد على وشك الانهيار، مشيرة إلى وجود أزمة سيولة نقدية، مع انخفاض قيمة العملة المحلية، في وقت تعتزم روسيا تنظيم محادثات دولية حول أفغانستان.

وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع صحفيين بالأمم المتحدة في نيويورك، قالت ماكغرورتي الموجودة في كابل "إنها المرة الأولى التي أشهد فيها أزمة كهذه تتفاقم بوتيرة ونطاق" بهذا الحجم.

وأضافت أن المنظمات الإنسانية بأفغانستان في سباق مع الزمن لمساعدة الأسر التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وخدمات الصحة والتغذية قبل حلول الشتاء.

وحثت ماكغرورتي المجتمع الدولي على توفير الموارد التي يحتاجها برنامج الأغذية من أجل إجراء عملية واسعة النطاق، مؤكدة أن "الناس يتملّكهم اليأس أكثر فأكثر والمال ينضب باستمرار".

ولدى سؤالها حول ما إذا كانت طالبان تعيق وصول المساعدات الإنسانية، ردّت المسؤولة الأممية بالنفي. وتابعت "ليست هناك عوائق حقا" والمساعدة يتم تقديمها بناء على "أسس إنسانية وحيادية واستقلالية تشغيلية".

وأضافت ممثلة برنامج الأغذية العالمي "تدرك حركة طالبان أن المساعدة الإنسانية تقدّم على هذا النحو".

ومن جانبها قالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من نصف السكان -أي أكثر من 18 مليون شخص- يحتاجون إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة.





الخاطر: الجميع يأمل بوفاء طالبان بوعودها

وفي السياق ذاته، قالت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري إن الانخراط بين الشركاء الدوليين وطالبان ضروري لتحقيق أهداف مهمة.

وأضافت -في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy)- أن الانخراط مع طالبان لا يعني الموافقة على أسلوبها في الحكم، وأنه لا داعي للاستعجال بالاعتراف.

وقالت المسؤولة القطرية إن الجميع يأمل أن تفي الحركة بوعودها وتعتمد نهجا مختلفا في الحكم، مشيرة إلى أن بعض قادة طالبان أكثر انفتاحا وإدراكا للعلاقات الدولية.

وأوضحت الخاطر أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية إيصال خريطة طريق واضحة لطالبان تُفصّل التوقعات المنتظرة والجدول الزمني، مشيرة إلى أن هذه الحركة تدرك حاجة البلاد للمساعدات الإنسانية، ومستعدة لتسهيل وصولها دون تدخل.

سادس رحلة تجارية للخطوط القطرية

وفي تصريحات أخرى، قالت مساعدة وزير الخارجية القطري إن سادس رحلة جوية للخطوط القطرية أقلعت من مطار كابل، وعلى متنها 300 مسافر، مما يجعلها أكبر رحلة جوية تجارية منذ أغسطس/آب الماضي.

وأوضحت الخاطر -في تغريدة- أن الرحلة حملت صحفيين أفغانا وفريق "الكريكيت" الأفغاني، ورعايا من دول عدة على غرار اليابان وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وكندا.





قتيل وجرحى

وعلى الصعيد الميداني، أفاد مراسل الجزيرة في كابل بمقتل شخص وجرح آخرين، بعضهم في حالة خطرة، جراء تفجير وقع داخل مدرسة للعلوم الدينية داخل مدينة خوست شرقي البلاد.

وتزامن هذا التفجير مع تصريحات أدلى بها حاكم خوست محمد نبي عُمري للجزيرة، أعلن فيها اعتقال 14 عنصرا من تنظيم الدولة كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في الولاية.

وأضاف حاكم الولاية أن المعتقلين قدموا من ولايات أخرى، ولم يأتوا من خارج البلاد.

وقد سيطرت طالبان على أفغانستان بالكامل تقريبا، في 15 أغسطس/آب الماضي، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أميركي اكتملت نهاية الشهر ذاته.