Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|عراق

الجيش العراقي: القوات الأميركية باشرت الانسحاب من البلاد

المتحدث باسم الجيش العراقي أوضح أن عددا من المستشارين الأميركيين سيبقون في معسكرات بالعراق بعد انسحاب القوات القتالية.

وفق المخطط لن يكون هناك وجود لقوات أميركية في العراق بعد 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل (الأوروبية)
7/10/2021

أعلن الجيش العراقي اليوم الخميس أن القوات الأميركية المكلفة بمهام قتالية باشرت الانسحاب من البلاد، ويتوقع أن تُستكمل العملية نهاية العام.

جاء ذلك في تصريح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال رسول إن القوات الأميركية المكلفة بمهام قتالية باشرت الانسحاب من البلاد، وإن هناك جهدا مستمرا من أجل استكمال عملية الانسحاب بالكامل بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح أن الانسحاب يجري وفق الخطة بين قيادة العمليات المشتركة (التابعة لوزارة الدفاع العراقية) والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، والمتضمنة استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب والتسليح والتجهيز بين الجانبين.

بغداد وواشنطن اتفقتا في الجلسة الأخيرة من الحوار الإستراتيجي بينهما على سحب القوات الأميركية من العراق (الأوروبية)

وأضاف المتحدث أن عددا من المستشارين الأميركيين (لم يحددهم) سيوجدون في معسكرات بالعراق، وستقع حمايتهم على عاتق القوات العراقية، دون تفاصيل إضافية.

وتابع أن هناك تنسيقا في تسليم المعدات والمركبات القتالية والأسلحة إلى القوات المسلحة العراقية، فضلاً عن استخدام طائرات التحالف الدولي لاستهداف عصابات تنظيم الدولة الإسلامية في عدة مناطق.

وفي يوليو/تموز الماضي، اتفقت بغداد وواشنطن، في الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الإستراتيجي، على انسحاب جميع القوات الأميركية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021.

وأوضح بيان مشترك آنذاك أن العلاقة الأمنية بين البلدين ستنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية أميركية في العراق.

ومنذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة تنظيم الدولة، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، ونشرت نحو 3 آلااف جندي للتحالف، بينهم 2500 أميركي، قبل أن يتمكن ذلك التحالف من طرد التنظيم من معظم المناطق التي سيطر عليها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

الوجود العسكري الأميركي في العراق.. حقائق وأرقام

يعود الحديث عن الوجود الأميركي في العراق تزامنا مع جولة جديدة للحوار الإستراتيجي بين البلدين، وكانت القوات الأميركية قد دخلت بطلب من العراق عقب سيطرة تنظيم الدولة على أجزاء كبيرة من العراق عام 2014.

8/4/2021
المزيد من سياسة

ليبيا.. إقرار خطة لإخراج المرتزقة بشكل متوازن ومتزامن وهيئة الانتخابات تؤكد جاهزيتها

ليبيا / طرابلس / صور لمرتزقة أفارقة في شوارع مدينة هون بمنطقة الجفرة وعلى الطريق الواصل بين سرت والجفرة

المحتجون حاولوا الوصول للسفارة.. قوات الأمن البحرينية تفرق مظاهرة لرفض التطبيع مع إسرائيل

مجلس نظارات البجا يشترط لفتح المناطق المغلقة بشرق السودان ودول غربية تدعو لإنهاء حصار الميناء

محتجون من البجا يغلقون طريق سنكات الرابط ببورتسودن- مواقع تواصل

اليمن.. احتجاجات في تعز وتأكيد أممي على الحاجة للتحقيق في “جرائم الحرب”

طفل مشارك في تظاهرات تعز ضد الفساد - الجزيرة نت copy.jpg
الأكثر قراءة

عشرات القتلى والمصابين في تفجير داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة بولاية قندوز شمالي أفغانستان

6 أعوام في ثلاجات حفظ الطعام.. ما مصير 700 جثة لمقاتلي تنظيم الدولة لم تتسلمها دولها من ليبيا

مئات الجثث لمقاتلي داعش محفوظة في حاويات في مصراتة بليبيا

وحّدهما الإيمان بقضية واحدة.. وثائقي “أخوّة الدم” عن علاقة مالكوم إكس ومحمد علي

محمد علي (يمين) مع مالكولم إكس في مدينة نيويورك عام 1964 (مواقع التواصل الاجتماعي)

لهذه الأسباب تقلق إيران من النفوذ الإسرائيلي في أذربيجان

Drones are seen during a large-scale drone combat exercise of Army of the Islamic Republic of Iran, in Semnan