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سياسة|يمن

التحالف يعلن اعتراض مسيرة حوثية استهدفت مطار أبها

جرحى بهجوم للحوثيين على مطار أبها في السعودية
شظايا المسيرة سقطت بالمحيط الداخلي للمطار وقد تعرض 4 عاملين لإصابات طفيفة (الجزيرة-أرشيف)
7/10/2021

أفاد التلفزيون الرسمي السعودي -نقلا عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن- أن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة استهدفت مطار أبها الدولي أمس الأربعاء.

وقال التحالف إنه استهدف موقع إطلاقها في محافظة صعدة شمالي اليمن، في حين أكد التلفزيون السعودي أن حركة الملاحة في المطار عادت إلى طبيعتها بعد توقفها لفترة وجيزة.

وذكر أيضا أن شظايا الطائرة المسيرة سقطت في المحيط الداخلي للمطار، مضيفا أن 4 عاملين تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة اعتراض المسيرة المفخخة، فضلا عن تهشم بعض الواجهات الزجاجية.

وكان التحالف قد قال في وقت سابق إنه دمر 3 زوارق مفخخة في الحديدة اليمنية كان يتم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة ضد المملكة.

وأضاف التحالف في بيان أنه نفذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة في منطقة اللُحَية بمحافظة الحديدة.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، وبين مسلحي "الحوثي" المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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