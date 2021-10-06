مقتل 3 عسكريين في تحطم مروحية بمحافظة قابس جنوبي تونس

قالت وسائل إعلام رسمية تونسية الثلاثاء إن مروحية عسكرية سقطت في قابس جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 3 جنود كانوا على متنها.

وأوردت وكالة الأنباء الحكومية (وات) نقلا عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أن الحادث وقع خلال تدريب عسكري ليلي.

ونقلت عن الناطق قوله إنه "تم إرسال لجنة فنية عسكرية على عين المكان، لتحديد أسباب سقوط المروحية".

من جانبها نقلت إذاعة تطاوين الحكومية عن مصدر طبي قوله إن 3 عسكريين قضوا إثر تحطم المروحية في منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة في محافظة قابس.

وأوضحت الإذاعة أن العسكريين قتلوا جراء "سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تمارين تقوم بها الوحدات العسكرية بالمنطقة المذكورة".