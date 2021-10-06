يتولى الجيش التونسي حماية البلاد، ويصل عدد عناصره إلى 41 ألفا. لعب دورا حاسما لصالح ثورة الياسمين، لكنه يواجه تحديات أبرزها ضعف التسليح وقلة العدد، بينما تتنامى التهديدات المحلية والإقليمية.
مقتل 3 عسكريين في تحطم مروحية بمحافظة قابس جنوبي تونس
6/10/2021
قالت وسائل إعلام رسمية تونسية الثلاثاء إن مروحية عسكرية سقطت في قابس جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 3 جنود كانوا على متنها.
وأوردت وكالة الأنباء الحكومية (وات) نقلا عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أن الحادث وقع خلال تدريب عسكري ليلي.
ونقلت عن الناطق قوله إنه "تم إرسال لجنة فنية عسكرية على عين المكان، لتحديد أسباب سقوط المروحية".
من جانبها نقلت إذاعة تطاوين الحكومية عن مصدر طبي قوله إن 3 عسكريين قضوا إثر تحطم المروحية في منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة في محافظة قابس.
وأوضحت الإذاعة أن العسكريين قتلوا جراء "سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تمارين تقوم بها الوحدات العسكرية بالمنطقة المذكورة".
المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية