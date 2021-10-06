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سياسة

مقتل 3 عسكريين في تحطم مروحية بمحافظة قابس جنوبي تونس

Tunisian soldiers participate in an exercise along the frontier with Libya in Sabkeht Alyun
مروحية للجيش التونسي خلال تدريبات قرب الحدود الليبية (رويترز-أرشيف)
6/10/2021

قالت وسائل إعلام رسمية تونسية الثلاثاء إن مروحية عسكرية سقطت في قابس جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 3 جنود كانوا على متنها.

وأوردت وكالة الأنباء الحكومية (وات) نقلا عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أن الحادث وقع خلال تدريب عسكري ليلي.

ونقلت عن الناطق قوله إنه "تم إرسال لجنة فنية عسكرية على عين المكان، لتحديد أسباب سقوط المروحية".

من جانبها نقلت إذاعة تطاوين الحكومية عن مصدر طبي قوله إن 3 عسكريين قضوا إثر تحطم المروحية في منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة في محافظة قابس.

وأوضحت الإذاعة أن العسكريين قتلوا جراء "سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تمارين تقوم بها الوحدات العسكرية بالمنطقة المذكورة".

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية

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