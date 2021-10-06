اجتماع وزاري ثلاثي في عمّان لبحث تصدير الكهرباء إلى لبنان

يعقد وزراء الطاقة في كل من الأردن وسوريا ولبنان اجتماعا، اليوم الأربعاء في العاصمة عمّان، لبحث ملف تصدير الكهرباء الأردنية إلى لبنان.

وستركز الاجتماعات على وضع خطة عمل، وإعداد الاتفاقيات، وتقييم جاهزية البنى التحتية وشبكة الكهرباء السورية التي قد تمتد فترة إصلاحها لأشهر.

وكانت وزيرة الطاقة الأردنية أكدت سابقا أن المملكة قادرة على تزويد لبنان بـ 250 ميغاوات من الكهرباء.

يشار الى أن عمّان استضافت قبل أسابيع اجتماعا وزاريا لدول خط الغاز العربي، تم خلاله الاتفاق على إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

ويعاني اللبنانيون منذ أشهر نقصا حادا في الوقود والديزل، وعجزا في التيار الكهربائي يؤدي لانقطاع في التيار يستمر عدة ساعات يوميا.