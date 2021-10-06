تونس.. قوات الأمن تقتحم مقر قناة الزيتونة وتتلف تجهيزاتها

أعلنت قناة "الزيتونة" التونسية -في تدوينة على صفحتها بفيسبوك- أن عناصر أمنية -كانوا برفقة أعضاء من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري- اقتحموا اليوم الأربعاء أستديوهات التصوير التابعة لها وشرعوا في إتلاف تجهيزاتها.

وكان القضاء العسكري قد أصدر مساء أمس الثلاثاء مذكرة إيداع بالسجن بحق المذيع في قناة "الزيتونة" عامر عياد، على خلفية اتهامات بانتقاد الرئيس قيس سعيّد والجيش والمسّ بكرامتهما وفق محامي الدفاع.

يذكر أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ترفض منح قناة "الزيتونة" إجازة للبث، وتعتبر أنها لم تستوف الشروط القانونية لذلك.

وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن إدارة القناة ترى أنها مستهدفة بالنظر إلى خطها التحريري، وأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ترفض منحها ترخيصا لممارسة نشاطها.