Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|فاتيكان

بابا الفاتيكان يشعر بـ "العار" بعد فضيحة اعتداء كهنة على 216 ألف طفل في فرنسا

Pope Francis holds weekly general audience
البابا خلال مقابلة اليوم بالفاتيكان (رويترز)
6/10/2021

قال بابا الفاتيكان فرانشيسكو إن التقرير "اللعين" بشأن الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا "لحظة عار".

وكشف تقرير للجنة تحقيق أن نحو 216 ألف طفل ومراهق ربما تعرضوا لاعتداءات جنسية بالكنيسة الكاثوليكية في فرنسا منذ خمسينيات القرن الماضي.

وقالت اللجنة إنه إذا تم تضمين الضحايا في المؤسسات الأخرى، التي تديرها الكنيسة، فقد يصل العدد الإجمالي إلى 330 ألفا.

وذكر البابا -خلال المقابلة العامة اليوم الأربعاء في الفاتيكان- أن هذا رقم "كبير".

وقال "(أعرب عن) حزني وألمي للضحايا على الأذى الذي تعرضوا له. بل وأيضا خزيي، وعارنا جميعا، وعاري".

وحث البابا الأساقفة وقادة الكنيسة في فرنسا على بذل كل ما في وسعهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى و"حتى تصبح الكنيسة مرة أخرى موطنا آمنا للجميع".

وأكد مؤتمر الأساقفة الفرنسي اليوم مجددا وجوب تقديم تعويضات مالية للضحايا.

وذكر رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا المطران إريك دي مولين بوفورت لإذاعة فرانس إنفو "لا يمكن للمرء إصلاح ما لا يمكن إصلاحه". وأضاف أن الكنيسة يجب أن تعترف بالضحايا وتعترف بخطئها.

ولم يعلن المطران عن أي شيء محدد بشأن مبلغ التعويض المحتمل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بعد اعتداء الكهنة على 216 ألف طفل جنسيا.. طبيب نفسي للوبس: هؤلاء قادوا وظائف إجرامية حقيقية داخل الكنيسة

يرى الطبيب النفسي وعضو لجنة “سوفي” (Sauvé) تييري بوبي –بعد أن استمع إلى العديد من الشهود- أن هناك تشابها كبيرا بين الجرائم ضد الأطفال التي ترتكب في الكنيسة وتلك التي تُرتكب داخل الأسرة.

6/10/2021

الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية تشعر بـ"العار والذهول".. أكثر من 216 ألف طفل ضحية اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين

أعربت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية اليوم الثلاثاء عن شعورها بـ”العار والذهول” بعد صدور تقرير خلص إلى أن الانتهاكات الجنسية للأطفال ظاهرة منتشرة في الكنيسة، طالبة “الصفح” من الضحايا.

5/10/2021

على خلفية انتهاكات جسيمة تعرض لها أطفالهم.. الكنيسة الكاثوليكية في كندا تعتذر للسكان الأصليين

تقدم أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في كندا باعتذار للسكان الأصليين بعد العثور في أغسطس/آب الماضي على أكثر من ألف قبر قرب مدارس داخلية، كما دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو البابا للقيام بخطوة مماثلة.

25/9/2021
المزيد من سياسة

دول كبرى تحث على ضمان نزاهة الانتخابات في العراق والاقتراع الخاص ينطلق غدا

واشنطن وموسكو تدعوان للامتثال الفوري المتبادل للاتفاق النووي والسعودية قلقة لعدم تنفيذ إيران التزاماتها

أميركا تدرس معلومات بشأن سحب الرئيس الأفغاني المنصرف أشرف غني ملايين الدولارات

بعد 19 يوما من الإغلاق بالشرق.. حكومة السودان ستنقل الأدوية والأسمدة جوا إلى الخرطوم ويتعذر عليها نقل الوقود والقمح

الأكثر قراءة

تشكيليات موريتانيات يبدعن ويتحدين التهميش ومحدودية الوسائل

لوفيغارو: هكذا تغير الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت اللعبة الإستراتيجية

epa07248962 (FILE) - A handout still image from a video footage made available 19 July 2018 by the Russian Defense Ministry on its official Youtube page shows Russian Avangard hypersonic strategic missile system equipped with a gliding hypersonic maneuvering warhead preparing for blasting off in Russian territory (reissued 26 December 2018). Reports 26 December 2018 state Russian President Vladimir Putin has overseen from a remote location the succesful test of the hype

جسمك يحذرك.. علام يدل المخاط الأخضر والبول الأحمر؟

الردع النووي.. ما “خيار شمشون”؟ ولماذا لم تلجأ إسرائيل إليه في حرب أكتوبر 1973؟

الرئيس المصريمحمد السادات يتوسط قادة الجيش خلال حرب أكتوبر 1973 الصحافة المصرية