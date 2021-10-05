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سياسة|إمارات عربية متحدة

وزيرا داخلية الإمارات وإسرائيل يبحثان في أبو ظبي تعزيز التعاون الأمني

إسرائيل راهنت على الإمارات كحليف إستراتيجي بالتطبيع وضد إيران
اتفاق إلغاء تأشيرة السفر بين تل أبيب وأبو ظبي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول حسب صحف إسرائيلية (الجزيرة)
5/10/2021

بحث وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد، الثلاثاء، بلقاء في أبو ظبي مع نظيرته الإسرائيلية، أيليت شاكيد، تعزيز التعاون بالمجالات الأمنية.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، دون تحديد مدة زيارة شاكيد التي وصلت أبو ظبي الاثنين.

وأوضح المصدر أنه "تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات"، دون تفاصيل أكثر.

وسبق أن التقت الوزيرة الإسرائيلية نظيرها الإماراتي فور وصولها أبو ظبي، الاثنين، وبحثا "عددا من المبادرات لتعزيز التعاون بين الدولتين، وتعزيز الحوار بين الأديان"، بحسب ما ذكر إعلام عبري في وقت سابق، دون تفاصيل عن هذه المبادرات.

وأعلنت شاكيد الثلاثاء أن اتفاق إلغاء تأشيرة السفر بين تل أبيب وأبو ظبي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل والإمارات وقّعتا اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول، في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الإمارات علقتها بعد فترة وجيزة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي ذلك الوقت، كان على الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات الدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين لدى عودتهم لإسرائيل، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة في الدولة الخليجية.

وكانت إسرائيل والإمارات وقّعتا اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

المصدر : وكالة الأناضول

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