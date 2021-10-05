وزيرا داخلية الإمارات وإسرائيل يبحثان في أبو ظبي تعزيز التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد، الثلاثاء، بلقاء في أبو ظبي مع نظيرته الإسرائيلية، أيليت شاكيد، تعزيز التعاون بالمجالات الأمنية.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، دون تحديد مدة زيارة شاكيد التي وصلت أبو ظبي الاثنين.

وأوضح المصدر أنه "تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات"، دون تفاصيل أكثر.

وسبق أن التقت الوزيرة الإسرائيلية نظيرها الإماراتي فور وصولها أبو ظبي، الاثنين، وبحثا "عددا من المبادرات لتعزيز التعاون بين الدولتين، وتعزيز الحوار بين الأديان"، بحسب ما ذكر إعلام عبري في وقت سابق، دون تفاصيل عن هذه المبادرات.

سعدت بلقاء معالي أيليت شاكيد، وزيرة الداخلية بدولة إسرائيل، واستعرضنا خلال اللقاء آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها، بما يحقق تطلعات وتوجهات قيادتي البلدين، في دعم أمن المنطقة واستقرارها لما فيه خير شعوب البلدين والمنطقة pic.twitter.com/zbIoSk4blW — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) October 5, 2021

وأعلنت شاكيد الثلاثاء أن اتفاق إلغاء تأشيرة السفر بين تل أبيب وأبو ظبي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل والإمارات وقّعتا اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول، في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الإمارات علقتها بعد فترة وجيزة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي ذلك الوقت، كان على الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات الدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين لدى عودتهم لإسرائيل، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة في الدولة الخليجية.

وكانت إسرائيل والإمارات وقّعتا اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.