Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
عسكري واستراتيجي|سياسة|لبنان

رئيس الوزراء يباهي وتسريبات أمنية تؤكد فشلها.. عملية سرية إسرائيلية لتعقب طيار مفقود في لبنان

AFP PHOTO/A handout photo by Israel's television made available on July 13, 2008, shows a photograph of Ron Arad, an Israeli air force navigator who was captured after his fighter jet crach in Lebanon in 1986.
"آراد" أُسقطت طائرته في لبنان عام 1986 ولم تتسرب أي معلومات عن مصيره (الفرنسية)
5/10/2021

تباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بتنفيذ عملية سرية "ناجحة" لتعقب طيار حربي فُقد بلبنان قبل 35 عاما، في وقت أكدت فيه تسريبات أمنية أن العملية كانت فاشلة ولم تأت بالنتائج المتوخاة منها.

وأمام الكنيست -أمس الاثنين- كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن طاقما من الموساد قد نفذ قبل شهر عملية سرية للوصول إلى معلومات حول مصير الملاح "رون آراد".

وقال رئيس الوزراء إنه لا يستطيع كشف المزيد من المعلومات عن العملية.

وأكدت مصادر في ديوان رئيس الوزراء أن العملية كانت ناجحة وطابقت الأهداف المرجوة منها.

لكن صحيفة "هآرتس" (Haaretz) نقلت عن مصدر أمني وصفته بالكبير قوله إن العملية السرية لم تتكلل بالنجاح.

ووفق المصدر الأمني فإن العملية لم تأت بالنتائج المتوخاة منها ولا بالمعلومات المستهدفة.

وأضاف المصدر أن الحديث يدور عن سلسلة عمليات تم تنفيذها في مواقع مختلفة.

وكذلك نقلت القناة 12 الإٍسرائيلية عن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع قوله إن العملية "كانت فشلا كاملا" رغم أنه وصفها أمام عناصره بأنها كانت جريئة وشجاعة.

ويذكر أن الملاح "رون آراد" فقدت أثاره في لبنان بعد إٍسقاط طائرته قبل نحو 35 عاما. ولم تتمكن إسرائيل من الوصول إلى معلومات حقيقية حول ما آل إليه مصيره.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

حول هذه القصة

حزب الله يسلم إسرائيل تقريرا حول الطيار رون أراد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية السبت إن الحكومة الإسرائيلية تسلمت من حزب الله تقريرا حول طيارها رون أراد المفقود في لبنان منذ 1986 طبقا لما نصت عليه صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين التي يفترض أن تتم منتصف الأسبوع المقبل.

12/7/2008

إسرائيل تسلمت رفاتا منسوبا خطأ لرون أراد

قالت تل أبيب إنها تسلمت في يناير/كانون الثاني من حزب الله اللبناني عظاما بشرية اعتبرت خطأ أنها رفات الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد وذلك بعد إجراء تحاليل للحمض النووي لها. وكان حزب الله يطالب مقابل ذلك بالإفراج عن اللبناني سمير القنطار.

3/2/2004
المزيد من سياسي

البرنامج النووي.. مسؤول يكشف فحوى رسالة أميركية لإسرائيل وطهران تتوقع استئناف المفاوضات قريبا

إيران تقرر إعادة تشغيل مفاعل أراك النووي وألمانيا ترفض وضع شروط جديدة لاستئناف المفاوضات

A file photograph showing a general view of the Iran's heavy water reactor in the city of Arak, Iran, on 15 January 2011. Media reports on 07 November 2011 state that a military strike against Iran to solve the Iranian nuclear problem would be a 'very serious mistake fraught with unpredictable consequences', Russia's foreign minister Sergei Lavrov has warned. The Russia's foreign minister's statement come after Israeli President Shimon Peres said an attack on Iran was becoming more likely after the United Nations atomic watchdog, The Internetional Atomic Energy Agency (IAEA), is expected to report this week that Iran is secretly developing a nuclear arms capability. EPA/HAMID FORUTAN

حزب العمال يحمل سعيّد المسؤولية عن حملات التخوين.. تنديد باعتقال برلماني وصحفي انتقدا الرئيس التونسي

جهد دولي للإفراج عن الأموال المجمدة.. طالبان تعلن تدمير خلية لتنظيم الدولة بعد تفجير كابل

الأكثر قراءة

يوم اضطرب العملاق.. ما الذي عطّل فيسبوك وهل يتكرر ذلك مستقبلا؟

Facebook,Instagram And WhatsApp Experience Global Outage

ليبراسيون: الغواصات الأسترالية.. تحقيق يكشف كواليس صفقة القرن التي تحولت إلى كارثة القرن

F_This hand-out picture taken on July 30, 2003 released by the French Navy on February 16, 2009 shows a French ballistic nuclear submarine, the same kind of the "Triomphant", one

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تحرج مترجما على الهواء

Iraq's President Barham Salih visits Iraq's Independent High Electoral Commission, in Baghdad

ماكرون يتطلع لإنهاء التوتر مع الجزائر ويتحدث عن "ثمن الاعتراف" بالحكام الجدد لأفغانستان