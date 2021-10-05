Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
عسكري واستراتيجي|سياسة|تركيا

تزامنا مع التوتر بين طهران وباكو بسبب إسرائيل.. مناورات تركية أذرية ومباحثات أرمينية إيرانية

Border clashes between Azerbaijan, Armenia
الجيش الأذري استعاد مناطق واسعة من إقليم قره باغ بدعم من القوات التركية (الأناضول)
5/10/2021

تجري تركيا وأذربيجان اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية واسعة تستمر 4 أيام، فيما بحث وزير خارجية إيران وأرمينيا ملف إقليم قره باغ، وسط تصاعد التوتر بين طهران وباكو حول الوجود الإسرائيلي في القوقاز.

وقالت وزارة الدفاع التركية -في بيان- إن الجيش التركي يبدأ اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية واسعة مع الجيش الأذري.

وأوضحت أن المناورات تجري في منطقة "نهجفان" الواقعة في مثلث الحدود التركية الإيرانية الأذرية.

وبحسب البيان، فإن المناورات تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والصداقة بين القوات البرية الأذرية والتركية، وتستمر حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي طهران، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان التطورات في المنطقة ومسألة إقليم قره باغ.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بينهما عقب اللقاء، قال عبد اللهيان إن الجهات الإيرانية والأرمينية حققت توافقات مثمرة على المستوى الإستراتيجي.

وأضاف "رسمنا اليوم في طهران خارطة طريق جديدة حول العلاقات بين البلدين".

بدوره، قال ميرزويان إنه بحث مع نظيره الإيراني التطورات في المنطقة ومسألة إقليم قره باغ.

ويشار إلى أن أذربيجان طردت المقاتلين الأرمن من مساحات واسعة من إقليم قرة باغ بعد حرب استمرت أكثر من شهر العام 2020 الماضي.

وخلال الحرب، تلقت أذربيجان دعما عسكريا من القوات التركية، وأدى التدخل الدبلوماسي الروسي لوقف إطلاق النار بين الجانبين في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأثناء الحرب التزمت إيران بالحياد واكتفت بتحذير الجانبين من الاقتراب من حدودها.

إيران تهدد

لكن الأيام الأخيرة شهدت توترا حادا بين إيران وأذربيجان بسبب ما تسميه طهران رعاية باكو للوجود الإسرائيلي في القوقاز.

وعبّرت إيران أمس الاثنين عن رفضها أي وجود إسرائيلي في القوقاز مؤكدة أنها "لن تبقى مكتوفة الأيدي".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن قلقه مما سماه وجودا إسرائيليا ووجود إرهابيين في منطقة القوقاز الجنوبي، وفي شمال إيران.

وأكد عبد اللهيان -في مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني بطهران- أن بلاده لن تسمح لبعض الأطراف بالتأثير في علاقتها بدول الجوار.

بدوره، قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور إن بلاده لن تقبل أن تتحول أراضي دول الجوار إلى ساحة آمنة لإسرائيل، تمارس فيها عملياتها لزعزعة الأمن في المنطقة.

وأضاف باكبور أن طهران تؤمن بأن أمن حدودها مترابط مع أمن حدود دول الجوار.

كما أكد أن أي تغيير جيوسياسي في المنطقة سيضر بأمن إيران، وأن هذا الأمر يعدّ خطا أحمر.

وكان الجيش الإيراني أطلق يوم الجمعة الماضي مناورات عسكرية شمال غربي البلاد على حدود أذربيجان، بمشاركة المدفعية وألوية مدرعة وطائرات مسيّرة وأدوات حرب إلكترونية.

وجاءت هذه المناورات على خلفية تصاعد الخلافات بين البلدين، بعد فرض حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيباناكيرت عاصمة جمهورية "ناغورني قره باغ" المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

وقال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري إن المناورات الحالية تزداد أهمية في ظل "الحضور الإسرائيلي العلني والخفي"، و"الوجود الملحوظ لإرهابيي داعش" في المنطقة.

الموقف الأذري

من جانبها، رفضت الخارجية الأذربيجانية الاتهامات الإيرانية بوجود قوات لطرف ثالث قرب حدودهما المشتركة.

وأمس الاثنين، قالت المتحدثة باسم الوزارة إن حُرمة الحدود المعترف بها دوليا هي أحد المبادئ الأساسية التي تسترشد بها أذربيجان.

وأضافت أن تنمية العلاقات الودية مع الدول المجاورة هي إحدى الأولويات الرئيسة لسياسة أذربيجان الخارجية، وشددت المتحدثة على أن بلادها حساسة جدا لقضية التضامن الإسلامي، على حد وصفها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

توتر متصاعد بين الجارتين.. إيران تحذر من أي وجود إسرائيلي بالقوقاز وأذربيجان تنفي وتؤكد احترامها حرمة الحدود

على وقع توتر متصاعد بين البلدين، عبرت إيران اليوم الاثنين عن رفضها أي وجود إسرائيلي في القوقاز مؤكدة أنها “لن تبقى مكتوفة الأيدي”، في حين نفت أذربيجان انتشار قوات لطرف ثالث مؤكدة احترامها حرمة الحدود.

4/10/2021
المزيد من عسكري واستراتيجي

رئيس الوزراء يباهي وتسريبات أمنية تؤكد فشلها.. عملية سرية إسرائيلية لتعقب طيار مفقود في لبنان

غوتيريش يدين مقتل أحد أفراد البعثة الأممية في مالي

U.N. peacekeepers carry the coffins of the three United Nations soldiers from Bangladesh, who were killed by an explosive device in northern Mali on Sunday, during a ceremony at the MINUSMA base in Bamako, Mali September 27, 2017. REUTERS/Moustapha Diallo

الأميركيون يتلاومون.. الكونغرس يستمع لشهادات العسكر حول الفشل بأفغانستان والتواصل مع الروس والصين

شهادة وزير الدفاع وقائد الأركان أمام الكونغرس الأميركي: تفاجأنا بسرعة انهيار الجيش الأفغاني وأخطأنا الحسابات في الحرب

الأكثر قراءة

أميركا تكشف مخزونها من القنابل.. أرقام عن الرؤوس الحربية للدول النووية وروسيا تحتل الصدارة

الشاحنات وتركيا وإسرائيل والجواسيس.. أبرز أسباب التوتر بين إيران وأذربيجان

Drone is launched during a large-scale drone combat exercise of Army of the Islamic Republic of Iran, in Semnan

من هي الحسناء فرانسيس هاوغن “مسرّبة فضائح” فيسبوك وهل يحميها القانون من الانتقام؟

Former Facebook employee and whistleblower Frances Haugen testifies during a hearing entitled 'Protecting Kids Online: Testimony from a Facebook Whistleblower' in Washington

بإشارة خضراء من أميركا.. لماذا تتقرب الدول العربية من نظام الأسد في سوريا؟