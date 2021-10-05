بعد عطل دام ساعات.. فيسبوك تبرر الانقطاع بخطأ في الإعدادات والكونغرس يستدعي موظفة سابقة لجلسة استماع

قالت فيسبوك إن السبب الرئيسي لانقطاع الخدمة مساء أمس هو تعديل خاطئ في الإعدادات، في حين دعا الكونغرس موظفة مستقيلة من فيسبوك إلى جلسة استماع بعد تسريبها وثائق داخلية للشركة.

وعاد موقع فيسبوك للعمل في الولايات المتحدة، كما بدأ تطبيقا إنستغرام وواتساب العمل مجددا بعد ما واجه الملايين من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في العالم عطلا على شبكة الإنترنت.

وأوضحت فيسبوك أن السبب الرئيسي لانقطاع خدمة الاتصال هو تغييرات في إعدادات أجهزة الراوتر الرئيسية تسببت بحدوث مشاكل أدت إلى انقطاع خدمة الاتصال.

وأضافت أنه لا دليل لدينا على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق نتيجة لهذا العطل، وأسِفت الشركة لانقطاع الخدمة في منصاتها، مشيرة إلى أنها تعمل بأقصى ما في وسعها لاستعادة الخدمة، مؤكدة أن أنظمتها الآن عادت للعمل.

وقد أعلن فيسبوك -في بيان سابق- عن عودة خدماته وتطبيقاته عبر الإنترنت، بينما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) عن متحدث باسم فيسبوك قوله إن خدمات الشركة تعود ببطء والأمر سيستغرق بعض الوقت، كما أشار قسم الهندسة في فيسبوك إلى عودة الخدمة بشكل تدريجي.

وكان عدد من تطبيقات فيسبوك وبعض مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية قد شهدت تعطلا على مستوى العالم لعدة ساعات من مساء يوم الاثنين.

كما واجه الكثيرون صعوبات في الوصول لمحرك البحث غوغل وتلغرام وأمازون للتجارة الإلكترونية.

وجاء في مذكرة داخلية لفيسبوك أن أسباب انقطاع خدمات الشركة غير معروفة حتى الآن، وأدى تعطل بعض تطبيقات شركة فيسبوك إلى تراجع قيمة أسهم الشركة بنسبة تزيد على 5%.

وأشار موقع "داون ديتكتور" (Down detector) -المعني برصد أعطال الإنترنت- إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث في مناطق مكتظة بالسكان -بينها واشنطن وباريس- وبدأ الإبلاغ عن الخلل نحو الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش. كما أشار الموقع نفسه إلى بلاغات عن عطل في تطبيق "تيك توك".

ووجد مستخدمو فيسبوك في المناطق التي شهدت انقطاع خدمته رسالة تشير إلى وجود عطل في نظام اسم النطاق، وأن العمل يجري لحلّه.

وفي الوقت نفسه، تعطلت منصة واتساب الخاصة بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضا عند كثير من المستخدمين، وتوقفت خدمات "ماسنجر".





وقال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر "ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، نعتذر عن أي إزعاج".

وهوت أسهم فيسبوك، التي لديها نحو ملياري مستخدم نشط يوميا، 4.8% وسط عمليات بيع أوسع لأسهم التكنولوجيا أمس الاثنين.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون إنها تدرس إمكانية وجود تهديد أمني على خلفية ما يحدث لوسائل التواصل الاجتماعي.

هجوم على فيسبوك

وفي سياق متصل، قالت موظفة مستقيلة من فيسبوك تدعى فرانسيس هاوغن لشبكة "سي بي إس" (CBS) إن الشركة فضلت أرباحها ومصلحتها دائما على حماية سلامة المستخدمين.

وأضافت مهندسة البيانات السابقة في فيسبوك إن تضاربا للمصالح في الشركة بيّــن ما فيه خير للناس وما هو مربح للشركة.

وكشفت هاوغن أن منصة فيسبوك تزيد من الكراهية وتنشر معلومات مضللة وتسبب الأزمات السياسية.

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) عن هاوغن قولها إن قواعد الشركة تعطي معاملة تفضيلية للنخبة، وإن خوارزميات الشركة تعزز الفرقة.

وأضافت هاوغن أن عصابات المخدرات والاتجار بالبشر تستخدم خدمات فيسبوك علنا، وأن اكتشافاتها تلك تستند جزئيا إلى وثائق جمعتها خلال عملها السابق مع فيسبوك، بالإضافة إلى مقابلات مع موظفين حاليين وسابقين.

وعقب تصريحاتها، دعا الكونغرس فرانسيس هاوغن -التي سربت وثائق داخلية للشركة- إلى جلسة استماع اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة رويترز إنه من المتوقع أن تمثل المبلغة فرنسيس أمام الكونغرس اليوم للإدلاء بشهادتها بشأن إيثار فيسبوك مصالحها الربحية على مصالح الناس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن المعلومات التي كشفت عنها الموظفة السابقة في فيسبوك أظهرت عدم فاعلية التنظيم الذاتي الذي تعتمده منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت ساكي إلى أن الجهود المبذولة من جانب هذه الشركات لجذب المستخدمين وتأثيرها السلبي على الصحة النفسية للمراهقين مقلقة بالتأكيد.