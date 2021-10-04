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سياسة|مصر

مصر تقرر تطعيم تلاميذ المدارس وتناشد طلاب الجامعات الحصول على اللقاح

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد والسفير الأميركي لدى مصر جوناثان كوهين أثناء المؤتمر الصحفي (مواقع التواصل)
4/10/2021

القاهرة – قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن طلاب المدارس المصرية من عمر 12 حتى 18 عاما سيحصلون على لقاح كورونا بداية من الشهر القادم.

وأكد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون" أن الوزارة ستعمل على توفير لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة بين الطلاب على نحو سريع.

وفي ما يخص طلاب الجامعات يبدو أن الأمور لا تسير بالشكل المتوقع، حيث ناشدهم مجاهد التوجه إلى مراكز التطعيم للحصول على اللقاح، الذي يمكن الحصول عليه خلال 24 ساعة، أو حتى الذهاب مباشرة إلى مراكز التطعيم بمراكز الشباب والحصول على اللقاح مباشرة، في حين أكد أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالجامعات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم جميع الطلاب قبل العام الدراسي، منوّها بأن عدد الطلاب الحاصلين على اللقاح تجاوز في الأيام الماضية 150 ألف طالب.

 

 

منع الدخول

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد -اليوم الاثنين- أنه لن يُسمح بدخول الجامعات إلا بعد تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة في تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الأميركي لدى القاهرة جوناثان كوهين، إنه تم تطعيم 95%؜ من العاملين بالتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن تطعيم 70%؜ من العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني، في مقابل 35% من طلاب الجامعات.

يذكر أن عدد الطلاب المقيدين بالجامعات المصرية بلغ ما يقرب من 3.5 ملايين طالب في العام الجامعي 2019-2020، طبقا للإحصاء الذي نشره الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصاء المصري.

 

 

كورونا لن تؤجل الدراسة

من جانبها، قالت نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث إن الحديث عن تأجيل الدراسة بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا مجرد كلام ليس له دليل على أرض الواقع.

وأضافت عاصم، في مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن توجه الدولة وسياستها يسيران نحو التعايش مع فيروس كورونا، وأن الدراسة ستدار بالمتابعة اليومية والأسبوعية المستمرة للوضع الوبائي.

وأوضحت مستشارة الوزيرة أن الفترات الماضية من أزمة فيروس كورونا كانت أصعب من الوقت الحالي، ولم يكن بها لقاح واحد، متمنية عدم تأثير الوضع الوبائي على الطلاب.

 

 

أعداد الإصابات تواصل الارتفاع

وعلى أرض الواقع، واصلت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا ارتفاعها التدريجي لتقترب من 800 حالة يوميا، مع استمرار الموجة الرابعة للجائحة في مصر.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، تسجيل 37 وفاة و768 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل تسجيل 32 وفاة و761 إصابة في اليوم السابق.

 

 

 

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة

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