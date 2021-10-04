خروج بعض المرتزقة من ليبيا والحكومة تبدأ بناء مصفاة نفط بالجنوب

أعلنت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، أمس الأحد، عن خروج عدد محدود من المرتزقة من بلادها، دون أن تكشف عن جنسياتهم أو تاريخ مغادرتهم، ومن جانبها أطلقت الحكومة مشروع بناء مصفاة نفط جديدة بالجنوب.

وفي مؤتمر صحافي بالكويت مع نظيرها أحمد ناصر المحمد الصباح، علقت المنقوش على الأخبار المتداولة بشأن خروج بعض المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقالت الوزيرة الليبية "الخبر صحيح، هي بداية بسيطة جدا، وما زلنا نسعى إلى خروج أعداد أكبر".

وأضافت "ما زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة، وهذا ما نسعى إليه في مؤتمر استقرار ليبيا الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، لوضع خطة في لجنة 5+5 وفق جدول زمني".

وتستعد ليبيا لاستضافة المؤتمر الدولي بالعاصمة طرابلس، نهاية الشهر الجاري، لدفع العملية السياسية، وحثّ الأطراف الدولية على المساعدة في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم -الذي وقعه الفرقاء في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي- على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من تاريخ إبرام الاتفاق.

وانتهت المهلة المقررة لخروج هذه القوات آخر يناير/كانون الثاني الماضي، دون أن يتحقق ذلك.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين في مختلف أنحاء ليبيا بنحو 20 ألفا.

وقالت المنقوش إن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية ومصيرية، وإنها تعوّل على مكانة الكويت الدولية، للمساهمة في تعزيز الاستقرار.





الغاز ووقود الطائرات

في شأن آخر، قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط، يوم الأحد، إنهما ستُنشئان مصفاة جديدة بالجنوب كان بناؤها مقررا بالأساس عام 1980.

وستدير المصفاة في سبها شركة زلاف التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وستنتج غاز الطهي ووقود الطائرات ومنتجات أخرى منها 1.4 مليون لتر من البنزين و1.1 مليون لتر من الديزل يوميا.

وأوضح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إن التغطية المالية لهذا المشروع جاهزة، كما أن المواصفات والتصاميم الفنية جاهزة لدى المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي مؤتمر صحافي من مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، قال الدبيبة "نعلن اليوم بدء خطوة جبارة، بالبدء الفعلي في إنشاء مشروع مصفاة للنفط في الجنوب، الذي انتظره أهالي المنطقة منذ سنوات طويلة".

من جهته، أكد رئيس المؤسسة المكلفة بإدارة قطاع المحروقات مصطفى صنع الله أن إنشاء المصفاة سيستغرق مدة تصل إلى 3 أعوام.

وأضاف صنع الله "تكلفة المشروع تتراوح بين 500 و600 مليون دولار، وسيوفر أرباحا سنوية تصل إلى 75 مليونا".