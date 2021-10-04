تقرير: الاحتلال هدم 12 ألف مسكن وهجّر 73 ألف فلسطيني منذ عام 1967

قال تقرير فلسطيني اليوم الاثنين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت نحو 11 ألفا و900 منزل، وهجّرت قرابة 73 ألف فلسطيني منذ عام 1967 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

جاء ذلك في بيان أصدره مركز أبحاث الأراضي (غير حكومي) بمناسبة اليوم العالمي للموئل، والذي حددته الأمم المتحدة بيوم الاثنين الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وأضاف المركز في بيانه أن جرافات الاحتلال هدمت حوالي 11 ألفا و900 مسكن فلسطيني، منها 7440 مسكنا في القدس الشرقية فقط، وذلك خلال الفترة من 1967 حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2021.

ووفق المصدر نفسه فإنه تم تهجير حوالي 73 فلسطيني ألف منهم 47 ألفا و220 مواطنا مقدسيا.





وذكر أنه خلال الفترة نفسها هدمت جرافات الاحتلال ودمرت الطائرات الحربية حوالي 21 ألف مسكن فلسطيني في قطاع غزة، كان أكثرها ضراوة ووحشية خلال الحروب على القطاع أعوام 2012 و2014 و2021، وهجّرت بذلك حوالي 189 ألف مواطن فلسطيني.

وذكر البيان أنه منذ مطلع 2020 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي هدم الاحتلال حوالي 607 مساكن في الضفة الغربية تشمل القدس الشرقية وأكثر من ألفي مسكن (في غزة) كانت تؤوي نحو 9 آلاف مواطن غزي.

أما منذ النكبة عام 1948، فذكر المركز أن إسرائيل هدمت ما مجموعه 172 ألفا و900 مسكن فلسطيني، وهجَّرت مليونا و324 ألف مواطن فلسطيني من أراضي فلسطين التاريخية، كل ذلك من أجل جلب وتوطين أكثر من 5 ملايين مهاجر يهودي، وفق البيان.

وقال إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى موقف عالمي جدّي يضع حدا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدم كل أشكال المساكن للفلسطينيين حتى البركسات والكرفانات (مساكن متنقلة) وحتى الكهوف المحفورة في الصخور.