قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن من المتوقع أن يحل كيشيدا البرلمان في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وسيعلن عن الانتخابات في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للوزراء في وقت لاحق اليوم الاثنين.

تم انتخاب فوميو كيشيدا رسميا رئيسا لوزراء اليابان، اليوم الاثنين، بعد فوزه بأغلبية الأصوات في مجلسي البرلمان، في وقت يُنتظر أن يعلن عن حكومة ستضم شخصيات جديدة وأخرى تبقى في مناصبها.

وفاز كيشيدا (64 عاما)، سليل عائلة هيروشيما المعروفة في عالم السياسة، على تارو كونو الذي كان مسؤولا عن حملة التطعيم في البلاد، كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الأسبوع الماضي.

وفاز بسهولة بالتصويت أمس في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي، إذ حصل على 311 صوتا مقابل 124 لزعيم المعارضة يوكيو إدانو.

وقال رئيس المجلس تامادوري أوشيما بعد التصويت "يعلن هذا المجلس فوميو كيشيدا رئيسا للوزراء".

كيشيدا يحيي النواب بعد التصويت (رويترز)

انحناء واستعداد

وانحنى كيشيدا بدوره أمام النواب بعد التصويت، لكنه لم يدل بتصريحات فورا.

غير أنه سبق أن أكد للصحفيين أنه مستعد لتولي المنصب. وقال "أعتقد أنها ستكون بداية جديدة بالمعنى الحقيقي للكلمة. أريد أن أتعامل مع التحديات بعزيمة قوية وعزم ثابت لمواجهة المستقبل".

ويرى كثرٌ في كيشيدا خيارا آمنا، إذ يحظى بدعم من فصيله ضمن الحزب الحاكم، ولا يتوقع أن يبتعد كثيرا عن سياسات الحكومة الحالية.

وجاء انتخابه بعدما أعلن رئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوغا، الذي قدّم استقالته صباح الاثنين، أنه لن يترشّح لزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد تمضيته عاما في السلطة.

311 نائبا صوتوا لانتخاب كيشيدا (رويترز)

تشكيلة وزارية

ومن المقرر أن يكشف كيشيدا تشكيلته الوزارية قريبا، لكن التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية تشير إلى أنه سيبقي عددا من الوزراء الذين يتولون حقائب رئيسية في مناصبهم.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن من المقرر أن يقوم كيشيدا بحل البرلمان الأسبوع المقبل، والدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ويبدو أن هذه الخطوة المفاجئة تهدف إلى استغلال فترة الهدوء التقليدية التي يتم منحها للحكومات الجديدة، والانخفاض الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وعادت هيئة الإذاعة والتلفزيون بتوقعات أن يحل كيشيدا البرلمان في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وسيعلن عن الانتخابات في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للوزراء في وقت لاحق اليوم.