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سياسة|يابان

انتخاب فوميو كيشيدا رسميا رئيسا لوزراء اليابان

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن من المتوقع أن يحل كيشيدا البرلمان في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وسيعلن عن الانتخابات في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للوزراء في وقت لاحق اليوم الاثنين.

Japan's newly-elected Prime Minister Fumio Kishida is applauded after being chosen as the new prime minister, at the Lower House of Parliament in Tokyo
كيشيدا سليل عائلة هيروشيما المعروفة في عالم السياسة (رويترز)
4/10/2021

تم انتخاب فوميو كيشيدا رسميا رئيسا لوزراء اليابان، اليوم الاثنين، بعد فوزه بأغلبية الأصوات في مجلسي البرلمان، في وقت يُنتظر أن يعلن عن حكومة ستضم شخصيات جديدة وأخرى تبقى في مناصبها.

وفاز كيشيدا (64 عاما)، سليل عائلة هيروشيما المعروفة في عالم السياسة، على تارو كونو الذي كان مسؤولا عن حملة التطعيم في البلاد، كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الأسبوع الماضي.

وفاز بسهولة بالتصويت أمس في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي، إذ حصل على 311 صوتا مقابل 124 لزعيم المعارضة يوكيو إدانو.

وقال رئيس المجلس تامادوري أوشيما بعد التصويت "يعلن هذا المجلس فوميو كيشيدا رئيسا للوزراء".

Japan's outgoing Prime Minister Yoshihide Suga bows towards lawmakers after casting his vote to elect the new prime minister at the Lower House of the Parliament in Tokyoكيشيدا يحيي النواب بعد التصويت (رويترز)

انحناء واستعداد

وانحنى كيشيدا بدوره أمام النواب بعد التصويت، لكنه لم يدل بتصريحات فورا.

غير أنه سبق أن أكد للصحفيين أنه مستعد لتولي المنصب. وقال "أعتقد أنها ستكون بداية جديدة بالمعنى الحقيقي للكلمة. أريد أن أتعامل مع التحديات بعزيمة قوية وعزم ثابت لمواجهة المستقبل".

ويرى كثرٌ في كيشيدا خيارا آمنا، إذ يحظى بدعم من فصيله ضمن الحزب الحاكم، ولا يتوقع أن يبتعد كثيرا عن سياسات الحكومة الحالية.

وجاء انتخابه بعدما أعلن رئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوغا، الذي قدّم استقالته صباح الاثنين، أنه لن يترشّح لزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد تمضيته عاما في السلطة.

Lawmakers attend a session to elect Japan's new prime minister at the Lower House of the Parliament in Tokyo311 نائبا صوتوا لانتخاب كيشيدا (رويترز)

تشكيلة وزارية

ومن المقرر أن يكشف كيشيدا تشكيلته الوزارية قريبا، لكن التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية تشير إلى أنه سيبقي عددا من الوزراء الذين يتولون حقائب رئيسية في مناصبهم.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن من المقرر أن يقوم كيشيدا بحل البرلمان الأسبوع المقبل، والدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ويبدو أن هذه الخطوة المفاجئة تهدف إلى استغلال فترة الهدوء التقليدية التي يتم منحها للحكومات الجديدة، والانخفاض الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وعادت هيئة الإذاعة والتلفزيون بتوقعات أن يحل كيشيدا البرلمان في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وسيعلن عن الانتخابات في أول مؤتمر صحفي له كرئيس للوزراء في وقت لاحق اليوم.

المصدر : وكالات

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