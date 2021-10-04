الأولى منذ تنصيب رئيسي.. السعودية تكشف عن انعقاد جولة رابعة من التفاوض مع إيران

كشفت السعودية مساء أمس الأحد أنها عقدت جولة رابعة من المفاوضات المباشرة مع إيران يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي، وأكدت أن المباحثات مع طهران ما زالت في مرحلتها الاستشكافية.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود خلال مؤتمر صحفي في الرياض مع مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وهذه الجولة من المفاوضات التي كشفت عنها الرياض، هي الأولى منذ أن تسلّم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس/آب الماضي.

وقال فيصل بن فرحان ردا على سؤال بشأن جولات التفاوض مع إيران "بالنسبة للمفاوضات مع الجانب الإيراني، فالجولة الرابعة تمت بالفعل في 21 سبتمبر (أيلول الماضي)".

وأضاف أن هذه المحادثات لا تزال في مرحلتها الاستشكافية، وأن بلاده تأمل أن تضع أساسا لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين، وتسعى وتعمل على تحقيق ذلك.

ولم يحدد المسؤول السعودي مكان انعقاد هذه الجولة، علما بأن العراق استضاف جولات المفاوضات السابقة بين البلدين، كما لم يذكر فصيل بن فرحان تفاصيل بشأن مستوى تمثيل الجانبين ولا ما أسفرت عنه هذه المفاوضات.

حسن الجوار

وعادة ما تتهم دول غربية وإقليمية، في مقدمتها السعودية، إيران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية بينها اليمن ولبنان، وهو ما تنفيه طهران وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.

وفي كلمة له عبر اتصال مرئي خلال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي، قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إن إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة.

وقال السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي نهاية أغسطس/آب الماضي عقدنا 3 جولات مباحثات مع السعودية في بغداد، بفضل تعاون الحكومة العراقية، وستُجرى الجولة الرابعة بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران.

وكانت هذه هي أول مرة يتم الكشف فيها رسميا عن إجراء مباحثات رسمية مباشرة بين البلدين منذ قطع العلاقات بينهما عام 2016 إثر اعتداء محتجين على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران.