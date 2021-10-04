الديوان الملكي الأردني: ما ورد في "وثائق باندورا" افتراء وادعاءات باطلة

رأى الديوان الملكي الأردني أن ما نشر بشأن ما يُعرف بـ"وثائق باندورا" -التي تحدثت عن عقارات سرية للملك الأردني عبد الله الثاني في الولايات المتحدة وبريطانيا- ادّعاءات باطلة تمثل تشهيرا بسمعة الملك والمملكة.

وقال الديوان الملكي -في بيان- إن أي ادّعاء يربط الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة.

ولفت البيان إلى أن بعض المعلومات التي نشرتها تلك التقارير الصحفية غير دقيقة، وتم توظيف معلومات بشكل مغلوط.

وأشار الديوان إلى أن امتلاك الملك عبد الله الثاني شققا وبيوتا في الخارج ليس أمرا خفيا، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت تسريبات صحفية تحدثت عن امتلاك قادة وزعماء حاليين وسابقين عقارات وشركات خارج بلدانهم، بينهم الملك الأردني، حسب التسريبات.