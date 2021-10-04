Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|تونس

إيكونوميست: الحكم في تونس صار مركزيا بقيادة أكاديمي لا خبرة له ولا يملك حلولا اقتصادية

إيكونوميست: قيس سعيّد أكاديمي ليس لديه خبرة ولا يميل إلى حل المشاكل الاقتصادية (غيتي)
إيكونوميست: قيس سعيّد أكاديمي ليس لديه خبرة ولا يميل إلى حل المشاكل الاقتصادية (غيتي)
4/10/2021

نشرت مجلة "إيكونوميست" (The Economist) البريطانية تقريرا عن الوضع في تونس والرئيس التونسي قيس سعيّد قالت فيه إن سعيد أكاديمي لا خبرة له ولا يميل إلى حل المشاكل الاقتصادية، وهي القضية الرئيسة التي جلبت له التأييد من الشارع التونسي، كما أنه مشغول حاليا بتوافه الأمور في حين أن بلاده تحترق.

وأوضح التقرير أن التأييد الذي وجده سعيّد لإجراءاته الكاسحة منذ يوليو/تموز الماضي دافعه تردّي الوضع الاقتصادي، ومع ذلك، وبعد شهرين من توليه السلطة، أعلن القليل في طريق وضع برنامج اقتصادي، وخططا غير مكتملة لمكافحة الفساد، واستخدام العائدات لتمويل التنمية، وإستراتيجيته لخفض التضخم هي مطالبة الشركات بتقديم خفض لمنتجاتها.

أستاذة الجيوفيزياء

وأضاف أن سعّيد لا يدري في الاقتصاد كثيرا، وليس لديه سوى قليلين ليساعدوه؛ ففي نهاية الشهر المنصرم، وبعد كثير من التأخير، عيّن رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، لكنها أيضا أستاذة جيوفيزياء غير معروفة، ومن غير الواضح مقدار السلطة التي ستمارسها.

وأشارت المجلة إلى أنه في 2018 و2019 طلب "الباروميتر العربي" في استطلاع للرأي من مواطني 12 دولة عربية تحديد الخاصية الرئيسة للديمقراطية، وكان التونسيون أكثر من أي مجموعة أخرى قالوا إنها الاقتصاد، فقد ذكر 55% من المستطلعين التونسيين أن الحكومة الديمقراطية هي التي "تضمن فرص العمل للجميع، في حين ذكر 10% فقط الانتخابات الحرة والنزيهة.

واستمر التقرير يقول إن النظام الديمقراطي الذي أقيم بعد ثورة 2011 أخفق في توفير فرص عمل، وكان النمو أقل من 3% منذ عام 2012.

فوضى مالية

وعن الوضع الاقتصادي الحالي، أوردت إيكونوميست أن الاقتصاد انكمش العام الماضي، بسبب "كوفيد 19" بنسبة 8%، وبلغت نسبة البطالة رسميا 18%، كما تسبب ضعف العملة المحلية في ارتفاع التضخم (حاليا 6.2%)، مشيرة إلى أن أكثر مشاكل قيس سعيّد إلحاحا الآن هي الفوضى المالية في البلاد.

وأضافت أن الدين العام ارتفع من 39% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 88% هذا العام، وخلال الفترة نفسها فقد الدينار نصف قيمته. وتبدو البلاد عالقة في فخ الديون مع إجمالي عجز الموازنة البالغ 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ومدفوعات خدمة الدين السنوية تراوح ما بين 7% إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأخذ التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة ما بين 7% إلى 8% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي، ويستهلك الدعم الحكومي للسلع نسبة 5% إضافية، وبلغت الأجور العامة 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وتذهب كل الإيرادات الحكومية تقريبا إلى البنود المذكورة، تاركة القليل للاستثمار أو الإنفاق الاجتماعي.

على طريق لبنان

وقالت المجلة إن تونس بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو/أيار الماضي بشأن قرض قدره 4 مليارات دولار (10% من الناتج المحلي الإجمالي) متعهدة بتقليص الأجور العامة والتخلص التدريجي من دعم الغذاء والوقود.

وكان من المؤمل إبرام صفقة قبل إصدار السندات المزمع الشهر الجاري، لكن سعيّد أوقف المفاوضات، وذلك تسبب في انخفاض سعر السندات التونسية.

ويتساءل البعض حاليا عما إذا كانت تونس ستسير في طريق لبنان الذي تخلف عن السداد وشهد اقتصاده انهيارا.

وما هو موجود اليوم، بعد مراسيم سعيّد، هو نظام شديد المركزية بقيادة أكاديمي ليس لديه خبرة ولا ميل إلى حل مشاكل تونس الاقتصادية.

وختمت المجلة تقريرها بالقول إن الحكومة تم الاستيلاء عليها، وحتى الأمور التي لا أهمية لها أصبحت تتطلب الآن موافقة من الرئيس، وإن منتقدي الديمقراطية الفتية في تونس مغرمون بالإشارة إلى ذلك، إذ يقولون إن الديمقراطية أنتجت 10 حكومات في 10 سنوات، ولم يكن أي منها فعالا، لكنهم يتناسون ما حدث قبل ذلك، وهو أن حكم الرجل الواحد مدة 23 عاما لم يكن ناجحا أيضا.

المصدر : إيكونوميست

حول هذه القصة

تونس.. من سيموّل "مغامرة" قيس سعيد؟

تواجه تونس منذ سنوات أزمة اقتصادية خانقة، زادتها سوءا أزمة صحية جراء كوفيد 19 وعمقتها أزمة سياسية معقدة، بلغت ذروتها في 25 من يوليو الماضي عندما خرجت مظاهرات احتجاجية في عدة مدن تونسية

4/8/2021
المزيد من سياسة

مصير مجهول لإمام النوبي.. وساطة أدت لوقف الاشتباكات في عدن وهذه أبرز بنودها

عدن تشهد انتشارا عسكريا كثيفا لقوات الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا عقب اشتباكات السبت (رويترز)

مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه السلام بحادث سير مروع في السويد

فيلكس يخضع لحماية الشرطة منذ عام 2007 (رويترز)

خروج بعض المرتزقة من ليبيا والحكومة تبدأ بناء مصفاة نفط بالجنوب

نجلاء المنقوش دعت الكويت للمساهمة في تعزيز الاستقرار في ليبيا (الأناضول)

عقب سلسلة تجارب صاروخية لبيونغ يانغ.. الكوريتان تعيدان تشغيل خط الاتصال الساخن بينهما

الكوريتان أعطتا إشارات بتحسن مفاجئ في العلاقات لكنه لم يدم طويلا (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو- “ليس الهدف الأول” و”أثبت خطأنا”.. إشادة عالمية بصلاح بعد هدفه المارادوني وتلاعبه بسيتي

صلاح لحظة تسجيله الهدف الرائع (غيتي)
مقالات

المسيحية ديانةً رسميةً

(رويترز)
logo

كيف هزمت فلسطين نابليون عند أسوار عكَّا؟

قبل “شاهين” توقع العلماء حدوث “الزومبي”.. معلومات يجب أن تعرفها عن الأعاصير

مر الإعصار بعدة حالات وعدة ولايات هندية قبل إلى يصل إلى سلطنة عمان (رويترز)