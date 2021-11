نقلت قناة محلية لبنانية عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قوله إن استقالته "غير واردة" على خلفية الأزمة التي أثارتها تصريحاته بشأن حرب اليمن، وذلك وسط تداعيات مستمرة حيث دعت الإمارات اليوم الأحد مواطنيها بلبنان إلى المغادرة في أقرب وقت.

وقالت قناة "الجديد" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، إن قرداحي أكد لها أن "استقالته من الحكومة غير واردة"، دون أي تفاصيل.

من جهته، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي -الذي التقى قرداحي أمس السبت- إن الأزمة مع السعودية ودول الخليج متعددة الأسباب ومتراكمة ومن شأنها أن تسيء إلى مصلحة لبنان.

وطالب الراعي رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي باتخاذ خطوات "حاسمة" لنزع فتيل أزمة العلاقات بين لبنان ودول الخليج.

وكان عون جدد أمس حرصه على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية، في حين جرت جهود دولية للتهدئة وسط تمسك أميركي فرنسي ببقاء حكومة ميقاتي.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم إن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب اتصل بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وشدد على أهمية التواصل مع كل الأشقاء الخليجيين والعرب.

وأضافت الوزارة أن بو حبيب أكد حرص بلاده على اتخاذ إجراءات تفضي لتخطي الأزمة الحالية وإعادة العلاقات لطبيعتها، وأبدى ترحيبه وشكره لكل الجهود المبذولة "لاحتواء التصعيد والتخفيف من حدة الأزمة"، وفقا لما جاء في بيان للمكتب الإعلامي للوزير.

كما رحبت الخارجية اللبنانية بموقف الخارجية العمانية التي أعربت عن أسفها لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية ولبنان ودعت الجميع إلى تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة على تويتر إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم "الوضع في لبنان، والحاجة إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان على الفور"، وذلك في لقاء عقد على هامش مشاركتهما بقمة مجموعة العشرين في روما.

