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سياسة|تركيا

على هامش قمة العشرين.. بايدن يؤكد لأردوغان رغبته في علاقات بناءة مع تركيا

G20 summit in Rome
أردوغان (يمين) خلال مصافحته بايدن في لقاء جمعهما بقمة العشرين في روما (رويترز)
31/10/2021

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في الحفاظ على علاقات بناءة مع تركيا، وذلك خلال لقائهما في العاصمة الإيطالية روما، على هامش قمة مجموعة العشرين، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

وحسب تصريحات مسؤول تركي رفيع المستوى للجزيرة، فإن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، وتم خلاله بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

كما أظهر الزعيمان -خلال الاجتماع- إرادة مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها، مع التركيز على تحالف شمال الأطلسي (ناتو) والشراكة الإستراتيجية؛ وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للخطوات المشتركة بشأن تغير المناخ.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن الرئيسين بحثا المسار السياسي في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، والمستجدات في ليبيا، والأوضاع شرقي المتوسط، والجهود الدبلوماسية لإرساء الاستقرار جنوبي منطقة القوقاز.

G20 summit in Romeمصافحة بايدن وأردوغان خلال قمة العشرين (رويترز)

تعاون وخطوات

وأكد البيان الأميركي أن بايدن أكد أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين، وأهمية تركيا كبلد عضو في حلف الناتو، وأعرب عن قلقه من امتلاك تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" (S-400).

كما أكد بايدن أهمية المؤسسات الديمقراطية القوية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل السلام والازدهار، وفق البيان نفسه.

وحسب بيان الرئاسة التركية، فإن الجانبين بحثا الخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار المنظور المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

يشار إلى أن هذا اللقاء جرى في ظل طلب تركيا شراء طائرات "إف-16" (F-16) المقاتلة والتوتر بين البلدين بشأن حقوق الإنسان.

وذكر مسؤول في الإدارة الأميركية أمس السبت أن بايدن سيحذر أردوغان من أي أعمال "متهورة" لن تعود بالنفع على العلاقات الأميركية التركية، وسينبهه إلى ضرورة تجنب الأزمات، بعدما هدد أردوغان بطرد السفير الأميركي لدى أنقرة وغيره من المبعوثين الأجانب لمطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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