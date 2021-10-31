العدالة والتنمية المغربي ينتخب بنكيران لقيادته من جديد

انتخب المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بنكيران أمينا عاما جديدا للحزب، خلفا لسعد الدين العثماني، وذلك بعد أقل من شهرين من خسارة الحزب الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وحصل بنكيران -وهو أيضا رئيس الحكومة المغربية السابق- على 1012 صوتا من مجموع 1252 صوتا، في حين حصل عبد العزيز عماري على 221 صوتا، وعبد الله بوانو على 15 صوتا، وتم إلغاء 4 أصوات.

ويخلف بنكيران، سعد الدين العثماني الذي استقال من الأمانة العامة للعدالة والتنمية عقب خسارة الحزب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبرز اسم بنكيران (67 عاما) مرشحا لقيادة "العدالة والتنمية" مجددا، لكون الحزب تصدر الانتخابات عامي 2011 و2016 حين كان يترأسه.

ويعود بنكيران إلى المشهد السياسي بعد 5 أعوام من إعفائه من رئاسة الحكومة لمرة ثانية، بعد أزمة سياسية استمرت أشهرا.