Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|مغرب

العدالة والتنمية المغربي ينتخب بنكيران لقيادته من جديد

عبد الإله بنكيران يخاطب الحاضرين في اجتماع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي
حصل بنكيران على أغلبية أصوات المشاركين في التصويت على منصب الأمين العام للحزب (الجزيرة)
30/10/2021-|آخر تحديث: 31/10/202106:07 AM (مكة المكرمة)

انتخب المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بنكيران أمينا عاما جديدا للحزب، خلفا لسعد الدين العثماني، وذلك بعد أقل من شهرين من خسارة الحزب الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وحصل بنكيران -وهو أيضا رئيس الحكومة المغربية السابق- على 1012 صوتا من مجموع 1252 صوتا، في حين حصل عبد العزيز عماري على 221 صوتا، وعبد الله بوانو على 15 صوتا، وتم إلغاء 4 أصوات.

ويخلف بنكيران، سعد الدين العثماني الذي استقال من الأمانة العامة للعدالة والتنمية عقب خسارة الحزب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبرز اسم بنكيران (67 عاما) مرشحا لقيادة "العدالة والتنمية" مجددا، لكون الحزب تصدر الانتخابات عامي 2011 و2016 حين كان يترأسه.

ويعود بنكيران إلى المشهد السياسي بعد 5 أعوام من إعفائه من رئاسة الحكومة لمرة ثانية، بعد أزمة سياسية استمرت أشهرا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

رئيس الحكومة المغربية المعين سعد الدين العثماني في لقاء حزبي مع بنكيران ـ الجزيرة نت

"الأحرار" يتصدر انتخابات المغرب.. بنكيران يدعو العثماني للاستقالة عقب "الهزيمة المؤلمة"

دعا الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بنكيران اليوم الأمين العام للحزب إلى الاستقالة من قيادة الحزب عقب الهزيمة المؤلمة في الانتخابات البرلمانية التي تصدرها حزب الأحرار.

Published On 9/9/2021
يبدو بنكيران مرتاحا في حياته الجديدة بعد عام من إعفائه من مهمة تشكيل حكومة الإسلاميين الثانية

بنكيران بعد سنة من إعفائه: لست نادما على شيء

بابتسامة وحفاوة يستقبل الرئيس السابق للحكومة المغربية عبد الإله بنكيران ضيوفه في صالة بيته، يرتدي “كندورة” بنية اللون، فالزعيم كما يصفه أبناء حزبه، خلع ربطة العنق منذ غادر منصبه.

Published On 15/3/2018
عبد الإله بنكيران يخاطب الحاضرين في اجتماع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي
مقالات

الإسلاميون الإصلاحيون في المغرب والحاجة إلى ولادة جديدة.. قراءة نقدية في الخطاب السياسي

مرّت تجربة الإسلاميين الإصلاحيين بالمغرب بأطوار عدة منذ النشأة في سبعينيات القرن الماضي، إذ كان مدّ ما سمي بالصحوة الإسلامية يعبر كل الأقطار العربية والإسلامية، في سياق من الصراع الأيديولوجي المحموم.

المزيد من سياسة

دعوات لتصعيد الاحتجاج في السودان.. المبعوث الأممي يزور حمدوك في مقر إقامته الجبرية ووفد من جوبا يسعى للوساطة

تحاكي حربا على عدة جبهات.. إسرائيل تبدأ مناورات عسكرية وبينيت يصرّح: نحن في حرب باردة مع إيران

An Israeli armoured personnel carrier (APC) maneuvers on the Israeli side of the border fence between Israel and the Gaza Strip

لن تعود للوزارة وطلبت الخروج بشكل لائق.. الإعلام المصري يكشف تفاصيل ما حدث لوزيرة الصحة

كومبو يجمع بين عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الصحة هالة زايد

على هامش قمة العشرين.. بايدن يؤكد لأردوغان رغبته في علاقات بناءة مع تركيا

G20 summit in Rome
الأكثر قراءة

كاتب بريطاني يتساءل: أين حميدتي؟

غضب من تصريحات حميدتي

قرداحي "يتشاور" لاتخاذ قراره.. عون يؤكد حرصه على علاقات أفضل مع السعودية وواشنطن تجري اتصالات مع الرياض

عاصفة غيرت وجه التاريخ.. مارتن لوثر وكواليس الإصلاح ونشأة البروتستانتية

بريماتو.. طماطم وباذنجان في نبات واحد يمكنك زراعته في شرفتك