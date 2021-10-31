دعوات لتصعيد الاحتجاج في السودان.. المبعوث الأممي يزور حمدوك في مقر إقامته الجبرية ووفد من جوبا يسعى للوساطة

واصل المحتجون على قرارات قائد الجيش في السودان إغلاق بعض الطرق في الخرطوم، كما دعت تجمعات مهنية لتصعيد الاحتجاج، على وقع جهود أممية وأخرى أفريقية للوساطة بين الأطراف السودانية.

وبعد يوم من "مليونية 30 أكتوبر" التي خرجت فيها حشود من المتظاهرين في العاصمة ومدن عدة في أنحاء البلاد للمطالبة بإنهاء "حكم العسكر"، أعلنت الشرطة فتح جميع الجسور في ولاية الخرطوم، ما عدا جسر النيل الأزرق وجسر النيل الأبيض.

وقال متحدث باسم الشرطة السودانية إن الهدوء يسود العاصمة، وناشد المواطنين الالتزام بحركة المرور عبر الجسور العاملة.

وكان مراسل الجزيرة قال إن قوات من الجيش والشرطة والدعم السريع ما زالت منتشرة انتشارا كثيفا عند مداخل الجسور والمؤسسات الحكومية، وفي محيط القصر الجمهوري، ومقر القيادة العامة للجيش، ومقر مجلس الوزراء.

وأضاف أن المدينة تشهد حركة سير طفيفة، في حين لا يزال محتجون يغلقون بعض الطرق الرئيسية والفرعية.

ضحايا الاحتجاجات

في غضون ذلك، نشرت لجنة أطباء السودان المركزية إحصاء جديدا لمجمل ضحايا الاحتجاجات منذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم الاثنين الماضي (25 أكتوبر/تشرين الأول) حلّ مجلسي الوزراء والسيادة وفرض حالة الطوارئ.

وقالت اللجنة إن 3 أشخاص قتلوا بطلق ناري مباشر في أم درمان خلال "مليونية 30 أكتوبر"، كما توفي آخرون في الساعات الأخيرة متأثرين بإصاباتهم خلال الأيام الماضية، ليصل مجمل عدد القتلى إلى 12 شخصا، أما الإصابات فقد بلغت 167 حالة، بينها إصابات بطلق ناري وكسور وحالات اختناق.





من جهتها، دعت لجنة المعلمين السودانيين -في بيان لها- المعلمين كافة إلى الدخول في إضراب عن العمل في جميع ولايات السودان اعتبارا من اليوم الأحد.

وفي السياق نفسه، أعلن تجمع المصرفيين السودانيين استمرار الإضراب والعصيان في جميع المصارف.

وفي موازاة هذا الحراك، تُبذل جهود للوساطة بين الأطراف السودانية من أجل العودة إلى مسار الفترة الانتقالية.

وقال مراسل الجزيرة إن مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك وصل إلى الخرطوم حاملا رسالة من الرئيس سلفاكير ميارديت تتعلق بوجوب إيجاد وسيلة للحوار بين مختلف الاتجاهات السياسية في السودان.

وأعرب قلواك -وهو رئيس الوساطة في اتفاقية جوبا لسلام السودان- عن قلق الرئيس ميارديت بشأن التطورات التي يشهدها السودان.

نقاش مع حمدوك

وفي وقت سابق، زار مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان فولكر بيريتس رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك وبحث معه إمكانات حل الأزمة الراهنة.

وقال بيريتس في تغريدة على تويتر إنه بحث مع حمدوك "خيارات الوساطة وسبل المضي قدما في السودان".

وأضاف المبعوث الأممي أن حمدوك بصحة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته.

وقال مصدر للجزيرة إن حمدوك قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته بضاحية كافوري مع زوجته، وإنه تم تجريدهما من الخدمة الهاتفية ولا يسمح بالزيارة إلا في إطار ضيق ويتم حجز الهواتف لمن يسمح لهم بزيارته.