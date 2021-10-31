الحكومة اليمنية تصف تفجير مطار عدن بالإرهابي وتكشف عن بعض ملابساته

وصفت الحكومة اليمنية التفجير الذي وقع أمس السبت قرب بوابة مطار عدن الدولي بـ"الإرهابي"، وكشف نائب مدير أمن عدن عن بعض ملابسات الهجوم الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية- إن "هذا الهجوم الإرهابي محاولة للإضرار بجهود الحكومة في تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ولا تخدم سوى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران".

وفي وقت سابق، اطلع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك على معلومات أولية بشأن التفجير من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد لملس، ووجه اللجنة بإجراء تحقيق عاجل.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن التفجير أسفر عن مقتل 12 مدنيا، وجرح العشرات بينهم أطفال.

سيارة مفخخة

من جهته، قال العميد أبو بكر جبر نائب مدير أمن عدن -في منشور على صفحته بموقع فيسبوك- إن التفجير نجم عن سيارة مفخخة أوقفت بجانب بقالة محاذية لفندق المطار وتبعد عن أول حاجز لبوابة المطار نحو 100 متر.

ولقي التفجير إدانات محلية وعربية واسعة بوصفه عملا "إرهابيا"، وقد ندد به الحوثيون أيضا، ودعوا إلى "تحييد المطار باعتباره منشأة مدنية حيوية".

وتشهد عدن (جنوبي اليمن) أوضاعا أمنية مضطربة منذ اندلاع الصراع في البلاد عام 2015، وقد تعرض مطارها في 30 ديسمبر/كانون الأول 2020 لهجوم بـ3 صواريخ تزامنا مع وصول طائرة تقلّ وزراء الحكومة الجديدة، وهو ما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 110 آخرين.