Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|مغرب

مجلس الأمن يجدد ولاية البعثة الأممية للاستفتاء على الصحراء الغربية ويدعو لاستئناف المفاوضات

شعار بعثة المينورسو الأممية في الصحراء الغربية (minurso).
30/10/2021

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لسنة إضافية. وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.

ويشدد القرار على الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين، لمسألة الصحراء الغربية على أساس التوافق، كما يدعو الأطراف إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا بدون شروط مسبقة، وبحسن نية.

من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة -في مؤتمر صحفي بالرباط- إن قرار مجلس الأمن الجديد بشأن الصحراء تأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب عام 2007، تعتبر إطارا واقعيا وعمليا وذا مصداقية لوضع حد للنزاع القائم بين المغرب وجبهة بوليساريو.

وأضاف وزير الخارجية المغربي أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسمح بعدم الاستقرار في منطقة الصحراء، مشيرا إلى أن الوضع في معبر الكركرات مستقر وبأن المعبر يعمل بشكل عادي.

وكانت الجزائر -التي قطعت مؤخرا علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب- أعلنت الأسبوع المنصرم رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة بشأن الصحراء الغربية "رفضا رسميا لا رجعة فيه".

وشاركت الجزائر إلى جانب المغرب وجبهة بوليساريو وموريتانيا في آخر محادثات رعتها الأمم المتحدة، لكنها توقفت بعد استقالة المبعوث الأممي هورست كولر مايو/أيار 2019، الذي خلفه هذا الشهر الدبلوماسي المخضرم دي ميستورا.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

حول هذه القصة

أميركا تعتمد خريطة للمغرب تضمّ الصحراء الغربية والجزائر تحذر من "عمليات أجنبية"

اعتمدت الولايات المتحدة -أمس السبت- خريطة رسمية جديدة للمغرب، تضمّ إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو، فيما انتقدت الجزائر قرار واشنطن الاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم.

Published On 12/12/2020
المزيد من سياسة

الفرصة الأخيرة للكوكب.. لهذه الأسباب ستكون قمة المناخ حاسمة في تحديد مصيرنا

ميدان حريق رمزي للمناخ في ساحة جورج في غلاسكو قبيل قمة المناخ (غيتي)

فوز محدود لقوى الاحتجاجات الشعبية بالانتخابات العراقية.. ما السبب؟

Ahead of early elections in Iraq

من وزارة العدل إلى رئاسة أول مجلس شورى منتخب بقطر.. تعرف على حسن الغانم

الغانم فاز بالتزكية بمقعد الدائرة الخامسة في أول انتخابات لمجلس الشورى القطري copy

نذر بتصاعد الهجمات الإلكترونية بين طهران وتل أبيب.. قراصنة يخترقون شركة استضافة مواقع إسرائيلية كبرى

A 3D printed model of men working on computers are seen in front of displayed binary code and words "Hacker
الأكثر قراءة

تزايد الضغوط لاستقالة قرداحي.. الكويت تنضم للسعودية والبحرين بطلب مغادرة السفير اللبناني وأبو الغيط يدعو لرأب الصدع

بينها دولة عربية.. تعرف على الملاذات الضريبية الأكثر شهرة بين الأثرياء

الأمريكيون الأثرياء يخفون مبالغ كبيرة من الدخل عن دائرة الإيرادات الداخلية.. هناك علاج بسيط لذلك

رفضا لقرارات قائد الجيش السوداني.. انطلاق “مليونية 30 أكتوبر” بالخرطوم والبرهان يتعهد بعدم التعرض لها ما دامت سلمية

توظيف أوكرانيا “بيرقدار” التركية.. هل تعيد سيناريو “قره باغ” في “دونباس”؟

ميدان - الدرونز التركية "بيرقدار تي بي 2"