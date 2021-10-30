مجلس الأمن يجدد ولاية البعثة الأممية للاستفتاء على الصحراء الغربية ويدعو لاستئناف المفاوضات

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لسنة إضافية. وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.

ويشدد القرار على الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين، لمسألة الصحراء الغربية على أساس التوافق، كما يدعو الأطراف إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا بدون شروط مسبقة، وبحسن نية.

من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة -في مؤتمر صحفي بالرباط- إن قرار مجلس الأمن الجديد بشأن الصحراء تأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب عام 2007، تعتبر إطارا واقعيا وعمليا وذا مصداقية لوضع حد للنزاع القائم بين المغرب وجبهة بوليساريو.

وأضاف وزير الخارجية المغربي أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسمح بعدم الاستقرار في منطقة الصحراء، مشيرا إلى أن الوضع في معبر الكركرات مستقر وبأن المعبر يعمل بشكل عادي.

وكانت الجزائر -التي قطعت مؤخرا علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب- أعلنت الأسبوع المنصرم رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة بشأن الصحراء الغربية "رفضا رسميا لا رجعة فيه".

وشاركت الجزائر إلى جانب المغرب وجبهة بوليساريو وموريتانيا في آخر محادثات رعتها الأمم المتحدة، لكنها توقفت بعد استقالة المبعوث الأممي هورست كولر مايو/أيار 2019، الذي خلفه هذا الشهر الدبلوماسي المخضرم دي ميستورا.