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سياسة|لبنان

استنكرت تصريحات قرداحي.. الخارجية القطرية تدعو حكومة لبنان للمسارعة في "رأب الصدع بين الأشقاء"

علم قطر ولبنان
الخارجية القطرية دعت الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لرأب الصدع بين الأشقاء (سترستوك)
30/10/2021-|آخر تحديث: 31/10/202102:20 PM (مكة المكرمة)

أعرب المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية عن "استغرابه الشديد واستنكاره" التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقال المكتب -في بيان صدر اليوم السبت- إن موقف وزير الإعلام اللبناني الجديد يعدّ "موقفا غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد سواء، وقد كان حريا به عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية".

وأضاف أن "وزارة الخارجية تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع، وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء".

واندلعت أزمة دبلوماسية واسعة جراء تصريحات قرداحي في مقابلة بُثّت يوم الاثنين الماضي وكانت قد سجلت قبل تعيينه وزيرا في سبتمبر/أيلول الماضي، ورأى فيها أن الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي من السعودية والإمارات.

وإزاء ردود الفعل التي أثارتها تصريحاته، قال قرداحي إنه لم يقصد "ولا بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

لكنه أكد أنه لا يجوز أن يملي أحد على اللبنانيين ما يجب القيام به بخصوص بقاء وزير في الحكومة من عدمه، مضيفا أنه جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنه اتخاذ قرار بالاستقالة من تلقاء نفسه.

وقال بيان صادر من رئاسة الحكومة اللبنانية أمس الجمعة إن "رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من وزير الإعلام جورج قرداحي -في اتصال- تقدير المصلحة الوطنية، واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية".

المصدر : الجزيرة

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