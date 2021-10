سفير تل أبيب بالأمم المتحدة يمزق تقريرا يدين جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين وأوروبا تجدد رفضها الاعتراف بالمستوطنات

مزق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان تقرير مجلس حقوق الإنسان لإدانته إسرائيل بانتهاكات ضد الفلسطينيين، بينما جدد الاتحاد الأوروبي الجمعة دعوته إسرائيل إلى وقف خططها لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان التقرير الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.

وقال أردان خلال الجلسة "هوس ما يسمى مجلس حقوق الإنسان بإسرائيل يمنع العالم من سماع أصوات ضحايا الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية التي شاهدناها بالفعل".

Today, I addressed the @UN General Assembly and spoke out against the baseless, one-sided, and outright false accusations from the Human Rights Council's annual report. 1/8 pic.twitter.com/b4YIv2jGaK

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 29, 2021