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سياسة|يمن

بعد اشتباكات مع قوات مدعومة إماراتيا.. الجيش اليمني يعلن سيطرته على معسكر العلم في شبوة

قوات حكومية يمنية في شبوة (الفرنسية)
30/10/2021

أعلن الجيش اليمني سيطرته على معسكر "العلم" في مديرية جردات بمحافظة شبوة، وذلك بعد أن رفضت قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تسليمه منذ 4 أيام عقب خروج القوات الإماراتية منه.

وأضاف أن السيطرة على المعسكر تمت بعد اشتباكات اندلعت في وقت متأخر من فجر اليوم السبت، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لقوات المجلس الانتقالي التي بقيت متحصنة بالمعسكر 4 أيام ورفضت الوساطة.

وكانت القوات الإماراتية قد انسحبت من معسكر العلم قبل 5 أيام، بينما تطالب السلطات بخروجها من قاعدتها العسكرية في بلحاف.

ويشهد اليمن صراعا داخليا مسلحا، وحربا منذ نحو 7 سنوات، حيث ينفذ تحالف بقيادة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

المصدر : الجزيرة

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