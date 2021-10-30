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أخبار|سوريا

إصابة جنديين سوريين بقصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق

جرت العادة أن يكون القصف الإسرائيلي في ساعات الليل، وهذه المرة الثانية التي يقع القصف فيها خلال النهار منذ أكثر من عام. وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سورية منذ اندلاع الأزمة منتصف شهر مارس/آذار 2011.

الغارات الاسرائيلية على ريف دمشق ليلا
غارات إسرائيلية سابقة على ريف دمشق ليلا (مواقع التواصل)
30/10/2021

أصيب جنديان سوريان بجروح اليوم السبت جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف ريف دمشق، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري، في حين تردد صدى القصف في أنحاء العاصمة.

وقال المصدر العسكري "أطلق العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ أرض-أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفًا بعض النقاط في ريف دمشق"، وأدى إلى "إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأضاف أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وذكر التلفزيون الرسمي السوري في وقت سابق أنه سُمع دوي انفجارات في ريف دمشق.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عند سؤاله عن الهجوم "لا نعلق على تقارير لوسائل إعلام أجنبية".

وقالت إسرائيل التي تشعر بالقلق من تنامي نفوذ إيران الإقليمي ووجودها العسكري في سوريا، في وقت سابق، إنها نفذت مئات الضربات في سوريا لتقليص تمركز إيران.

وحسب مصادر في المعارضة السورية، فإن " الصواريخ الإسرائيلية استهدفت اللواء 94 في منطقة الديماس شمال غرب العاصمة دمشق".

قصف وخسائر

وأقرّت مصادر مقربة من القوات الحكومية "بتعرض مناطق في محيط العاصمة دمشق لقصف صاروخي من مناطق الجولان السوري".

وجرت العادة أن يكون القصف الإسرائيلي في ساعات الليل، وهذه المرة الثانية التي يقع القصف فيها خلال النهار منذ أكثر من عام.

وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سورية منذ اندلاع الأزمة منتصف شهر مارس/آذار 2011.

وقتل 9 مقاتلين موالين لدمشق، في 14 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص (وسط البلاد)، بعد أسبوع واحد من مقتل عنصرين غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف أيضًا مطار التيفور.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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