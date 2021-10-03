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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

كان لديه أكثر من 88 مليون متابع.. ترامب يقاضي تويتر لإعادة تفعيل حسابه

ترامب ما يزال يهيمن بدرجة كبيرة على الحزب الجمهوري (أسوشيتد برس)
ترامب ما يزال يهيمن بدرجة كبيرة على الحزب الجمهوري (أسوشيتد برس)
3/10/2021

تقدّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بدعوى قضائية تطالب بإعادة تفعيل حسابه في "تويتر" الذي حُذف في أعقاب الهجوم الذي استهدف الكابيتول مطلع العام الجاري 2021.

وفي الدعوى المقدّمة أمام محكمة فدرالية في فلوريدا، أشار ترامب إلى أن تويتر كان المنصة التي أعطته صوتا للوصول إلى الملايين من متابعيه المحافظين الذين "أجبروا" من قبل أعضاء في الكونغرس على حظره، وفق وصفه.

وحظر تويتر وغيره من منصات التواصل الاجتماعي الرئيس السابق بعدما هاجمت مجموعة من أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء تحرّك أنصاره حينذاك بعد ساعات من إدلاء ترامب بخطاب تحدّث فيه عن حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

ولفت تويتر حينها إلى أن تغريدات ترامب -التي أدت إلى حذف حسابه- انتهكت سياسته المناهضة لتمجيد العنف وبإمكانها أن تدفع الناس لتكرار أحداث مهاجمة مقر الكونغرس.

وكان لدى ترامب أكثر من 88 مليون متابع على تويتر عندما تم حظره.

كان لدى ترامب أكثر من 88 مليون متابع على تويتر عندما تم حظره (الجزيرة)

دعوى ومبررات

وتلفت الدعوى إلى أن تويتر يسمح لطالبان -التي باتت تحكم أفغانستان ولا تزال مصنّفة على أنها منظمة "إرهابية" في الولايات المتحدة- بامتلاك حساب.

وتؤكد أن حظر تويتر لترامب وتركها حساب طالبان مفتوحا يعد "تناقضا مثيرا للسخرية".

ولدى اتصال وكالة الصحافة الفرنسية بها، رفضت شركة تويتر التعليق على خطوة الرئيس السابق.

وما يزال ترامب يهيمن بدرجة كبيرة على الحزب الجمهوري، وبعد ابتعاده عن الأضواء لبضعة أشهر عقب الانتخابات، استأنف تنظيم مسيرات أشبه بالتجمّعات الانتخابية ألمح خلالها في كثير من الأحيان إلى نيته الترشّح مجددا للرئاسة في الانتخابات المقبلة عام 2024.

المصدر : الفرنسية
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