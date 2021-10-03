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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

في ذكرى مقتل خاشقجي.. وزير الخارجية الأميركي يجدد التنديد بالجريمة ويتعهد بتطبيق وسائل الردع

خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول قبل 3 سنوات (الأناضول)
خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول قبل 3 سنوات (الأناضول)
2/10/2021

في الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إدانة بلاده لهذه الجريمة التي وصفها بالبشعة.

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر مساء السبت "نكرم جمال خاشقجي وندين مجددا قتله البشع. نقف مع المناصرين الذين يعملون على حماية حقوق الإنسان عالميا، وسنستخدم (سياسة) حظر خاشقجي ووسائل أخرى لردع القمع العابر للحدود في أي مكان، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجريمة الفظيعة".

وقد أعلنت الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي ما سمته "حظر خاشقجي" الذي منعت بمقتضاه 76 سعوديا -قالت إنهم متورطون مباشرون في قتل الصحفي السعودي- من دخول الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن آنذاك إن واشنطن لن تتسامح مع أي عناصر تعتدي على ناشطين أو معارضين أو صحفيين، أو تهددهم بالنيابة عن حكومات أجنبية.

وقتل خاشقجي (59 عاما) داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

المصدر : الجزيرة

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