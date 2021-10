في ذكرى مقتل خاشقجي.. وزير الخارجية الأميركي يجدد التنديد بالجريمة ويتعهد بتطبيق وسائل الردع

في الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إدانة بلاده لهذه الجريمة التي وصفها بالبشعة.

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر مساء السبت "نكرم جمال خاشقجي وندين مجددا قتله البشع. نقف مع المناصرين الذين يعملون على حماية حقوق الإنسان عالميا، وسنستخدم (سياسة) حظر خاشقجي ووسائل أخرى لردع القمع العابر للحدود في أي مكان، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجريمة الفظيعة".

We honor Jamal Khashoggi and again condemn his heinous murder. We stand with advocates working to protect human rights globally and will use the "Khashoggi Ban" and other tools to deter transnational repression anywhere to prevent such a terrible crime from happening again.

