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سياسة|فلسطين

دعت لتجنب بث الشائعات.. حماس: لا صحة لأنباء عن إنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

مسؤول ملف الأسرى في حماس زاهر جبارين (الصحافة العربية)
مسؤول ملف الأسرى في حماس زاهر جبارين (الصحافة العربية)
3/10/2021

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنباء عن إنجاز صفقة تبادل أسرى بين الحركة وإسرائيل، ودعت لتجنب الشائعات التي "تتلاعب بمشاعر الأسرى".

وقال عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في حماس زاهر جبارين، في تصريح مقتضب، إن الحركة تنفي صحة الأنباء التي تحدثت عن إنجاز صفقة تبادل مع إسرائيل.

وأضاف "ندعو وسائل الإعلام لتوخي الحذر، وتجنب بث الشائعات التي تتلاعب بمشاعر الأسرى وعائلاتهم"، مؤكدا أن بث مثل هذه الشائعات لن يفلح في الضغط على قيادة المقاومة.

وكان وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، غادر من معبر رفح البري متوجها إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين.

وبالتزامن مع ذلك، وصل إلى القاهرة أيضا وفد من قيادات حماس في الخارج برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات تتعلق بالتهدئة، والمساعدات لغزة، وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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