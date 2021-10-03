دعا إلى التعاون بين جيوش المنطقة.. خامنئي: وجود القوات الأجنبية بالمنطقة أدى إلى الدمار وإشعال الحروب

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن وجود القوات الأجنبية والقوات الأميركية في المنطقة أدى إلى الدمار وإشعال الحروب، داعيا إلى أن تكون جيوش المنطقة مستقلة، وأن تتعاون لمصلحة المنطقة وشعوبها.

وأكد أن حضور القوات الأجنبية في المنطقة يتسبب في إحداث الخلاف فيها، وتكبيدها خسائر كبيرة، وأن جيوش المنطقة قادرة على ضمان أمنها، ويجب عدم السماح للقوات الأجنبية بالتدخل لحماية مصالحها.

وأضاف خامنئي أن الدول التي تتخيل أنها قادرة على توفير أمنها بالاعتماد على الآخرين ستدرك قريبا أنها مخطئة.

وقال إن الحوادث التي يشهدها شمال غربي إيران وكذلك بعض دول الجوار يجب التعامل معها بمنطق ولا ينبغي أن تكون مبررا للسماح بدخول قوى أجنبية إلى المنطقة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تتعامل بعقلانية، وأن على الآخرين التعامل بعقلانية وألا يسمحوا بحدوث مشاكل في المنطقة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران ستستأنف المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي قريبًا وفي الوقت المناسب.

ودعا عبد اللهيان واشنطن إلى الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بسبب العقوبات، كبادرة حسن نية، مؤكدًا أن لدى طهران إرادة حقيقية للتفاوض.