"بيضة فريدة الشوباشي" تشعل مواقع التواصل في مصر

القاهرة – بسبب بيضة مسلوقة تصدرت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ادعائها أن أمها كانت تميز شقيقها الذكر بإعطائه بيضتين في وقت تعطيها فيه بيضة واحدة، مبررة فعلتها التي لم تنسها الشوباشي حتى الآن بأن شقيقها ذكر.

الشوباشي البالغة من العمر 82 عاما، اشتهرت بكثير من المواقف الجدلية، خصوصا ما يتعلق منها بانتقاد التراث الإسلامي، علما بأنها ولدت في أسرة مسيحية وظلت تعتنق المسيحية حتى تزوجت الكاتب اليساري علي الشوباشي، وقالت إنها تحوّلت إلى الإسلام.

وذكرت الشوباشي هذه الواقعة ضمن نقاش مع الصحفي حمدي رزق في برنامج "نظرة" الذي تم بثه على قناة "صدى البلد" الخميس الماضي، ودار حول حقوق وتمكين المرأة المصرية، قبل أن يركز على ما ذكره المتحدثون بشأن ظلم التراث المصري للمرأة في مقابل الرجل، حسب وصف المشاركين فيه.

ورغم حديث الصحفي حمدي رزق عن مظاهر متعددة لتمييز الرجل عن المرأة في التراث المصري، مثل مظاهر "السبوع" التي تختلف كثيرا باختلاف جنس المولود، وأيضا توزيع أنصبة الطعام، إلا أن "بيضة" الشوباشي حازت على النصيب الأكبر من اهتمام رواد مواقع التواصل.

سخرية واسعة

رد الفعل الأسرع بشأن نصيب الشوباشي من البيض كان التهكم والسخرية، حيث تبارى رواد مواقع التواصل في نشر التعليقات الساخرة من الكاتبة المصرية ومما تدعيه عن تصرف والدتها.

كما عرض عدد من رواد مواقع التواصل تعويض الشوباشي عن الذكرى المؤلمة بإهدائها بعض البيض، بخلاف عدد من رسوم الكاريكاتير التي تناقش قضية توزيع البيض في أسرة الشوباشي.

طبق بيض بحاله هدية مني للأستاذة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب تعويضاً لها عن سنوات الحرمان

وقد أرسل قبل قليل إلى رئاسة المجلس pic.twitter.com/NIJgI7E7am — سليم عزوز (@selimazouz1) October 1, 2021

الفرق بين سرير #فريدة_الشوباشي وسرير أخوها 💔💔 pic.twitter.com/IBPkQT0kLT — Ahmed Gad | أحمد جاد (@ahmedgad88) October 1, 2021

فريدة الشوباشي التراث ظلم المرأة

أمي كانت بتديني بيضة ع الفطار وبتدي أخويا إتنين = يا ولية إفهمي . العيب مش ف التراث العيب ف أمك 😂 pic.twitter.com/DxyMtyafQR — 💲👀الهرم👀💲 (@AElaharam) October 2, 2021

أدعم #فريدة_الشوباشي فيما وقع عليها من ظلم نتيجة لحرمانها من 5110 بيضة خلال 14 عام في طفولتها !!!

فهل تعيد #بورصة_الدواجن إليها بيضها المفقود ؟!!

(لست فريدة)

مِن أكبر الظلمِ أن يطلق اسمك

على مسمىً ضده جُعلا

فشارعٌ كعماد الدينِ تسميةٌ

لكنه لفساد الدين قد جُعلا pic.twitter.com/xwwGmJRWx7 — احمد راضى مقبول (@AbofadyAhmad) October 2, 2021

التايم لاين كله سف علي فريدة الشوباشي، تخيل يا مؤمن إن الست تبقي مسخرة السوشيال ميديا كلها النهاردة، والسبب بيضة 😅😅😅، كنتِ أديتها لها يا أنيسة بدل ما عاشت العمر ده كله عندها عقدة البيضة 😅😅😅#ارض_اللوا pic.twitter.com/pKr9MsFtio — اسيرا سورات (@Nm4R7GUVFOQQVR8) October 1, 2021

التراث والإسلام

عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حرصوا على التأكيد على ضرورة عدم الخلط بين الإسلام وعادات وتقاليد المجتمع في قضية "بيضة الشوباشي"، مشيرين إلى أن الكاتبة المصرية كانت مسيحية في ذلك الوقت ولم تعلن إسلامها إلا بعد زواجها، وطالبها بعضهم بعدم إقحام التراث المصري في مشاكلها الشخصية.

وشدد عدد منهم على عدم الوقوع في خطأ إسقاط كلام الشوباشي عن التمييز المزعوم على الإسلام، كما دعا بعضهم الكنيسة المصرية لتنقية التراث المسيحي من التمييز بين الولد والبنت.

يا أستاذة #فريدة_الشوباشي لا تُقْحمي التُّراثَ المصريَّ الراقيَ أو المنابرَ الدينيةَ أو الحجابَ الشرعيَّ في مشاكلِكِ الشخصيةِ..عيبٌ عليكِ أنْ تستغلي هذه المواقفَ الشخصيةَ لتُمَرِّري من خلالِها الإساءةَ للدين والمنابرِ والحجابِ!

كفانا اصطياداً في الماء العَكِر! pic.twitter.com/JvhckauxE1 — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) October 1, 2021

قالت فريدة الشوباشي ان امها كانت بتديها بيضة واحدة وبتدى اخوها بيضتين على الفطار .. هي طبعا بتنبر على تقسيم الميراث فى الاسلام .. المشكلة ان "فريدة ملك جورج ميخائيل" كانت مسيحية وطبعا امها مسيحية واسمها "انيسة" وكانت فريدة مسيحية متدينة لدرجة انها بتدى دروس فى الكنيسة — محمود المصري (@TRASHOBE) October 2, 2021

سألني استاذي السعودي :

هل التراث الصعيدي او المسيحي يقول بإعطاء المرء على قدر ما عنده

فمن يك ذا جناحين يعطى مثلهما

فأجبته: لا افهم في المسيحي و لا في الصعيدي وانما افهم في المتنبي

ومن يك ذا فم مريض يجد مرا به الماء الزلزلا

فدعا لى بالشفاء

صلوا على سيدنا النبي #أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) October 2, 2021

أيتها الأمهات المسيحيات

حتى لا تصدرن عقدا للمجتمع، نرجو عدم الالتزم بالتراث بشأن توزيع البيض على الأبناء، لا داعي للتمييز، فماذا في البيض إلا الكروليسترول ليحصل الولد على بيضتين كل صباح، ويُبلى المجتمع بفريدة الشوباشي.

فريدة: التراث ظالم؛ أمي كانت تعطيني بيضة وتعطي ابني بيتضتين! — سليم عزوز (@selimazouz1) October 1, 2021

ما علاقة التراث بالبيض؟!

فريدة كانت مسيحية قبل أن تتزوج علي الشوباشي

و الدين المسيحي لا يفرق بين الأبناء في البيض 🥚

مش مفروض عقدة البيض تسقط على أي "تراث" ومش مفروض يكون ده عنوان في الشروق https://t.co/AQLNZuHJhu — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) October 1, 2021

عندما تقول #فريدة_الشوباشى

بأن أمها كانت تعطى لها فى الإفطار بيضة

بينما تعطى أخاها بيضتين

فهذا يؤكد على حقيقة ضرورة تجديد الخطاب الدينى

ولكن: #المسيحي

وليس الإسلامى

لأن أمها كانت نصرانية#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية338#مقاطعة_المنتجات_الهندية — Hamed Nabhan حامد نبهان (@11h_n) October 2, 2021

التمييز حقيقة

في المقابل، عبّر عدد من رواد مواقع التواصل، أغلبهم من النساء، عن تأييدهم لكلام فريدة الشوباشي في شكواها من التمييز، مؤكدين أن التفرقة بين الولد والبنت في الموروث والعادات والتقاليد المصرية حقيقة يعلمها الجميع.

وأكدوا أنهم شهدوا تمييز إخوانهم الذكور عليهم في الملبس والطعام، وحتى في المصروفات، مما أثر سلبا على كثير من النساء، مطالبين الأسر بالعدل بين أبنائهم وعدم التفرقة بينهم على أساس النوع.

الجملة دي رغم أن كتير من الناس أنا عارفة أنهم هايتريقوا عليها

لكنها تحمل في طياتها وتختصر الكثير من آلم النساء النفسي بسبب التفرقة في المعاملة بين البنت والولد داخل معظم الأسر

وال طبعآ مفيش أي ولد هايحس بيها لأنه كان العنصر المتميز صاحب المكتسبات والمزايا في مجتمعاتنا الذكورية pic.twitter.com/5a7jdVNO0n — Sahar Mahmoud (@Sahar_Eldeeb) October 1, 2021