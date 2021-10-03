العراق.. الرئيس يرى الانتخابات القادمة مفصلية وتاريخية و5 جرحى في انفجار سيارة مفخخة بالرمادي

وصف الرئيس العراقي برهم صالح الانتخابات المتوقع تنظيمها في الشهر الجاري بالمفصلية والتاريخية، في حين انفجرت سيارة مفخخة أمام أحد المقار الأمنية في مدينة الرمادي.

وقال صالح إن الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري تمثل نقطة تحول في تاريخ العراق.

وأضاف الرئيس، في كلمة خلال زيارته مقر مفوضية الانتخابات في بغداد، إنه يأمل أن تكون هذه الانتخابات منطلقا للإصلاح الذي يطالب به الشعب.

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية في محافظة الأنبار (غربي العاصمة العراقية بغداد) إن 5 أشخاص جرحوا في تفجير سيارة مفخخة بمدينة الرمادي (مركز المحافظة).

وأضافت أن من بين الجرحى 3 من عناصر شرطة طوارئ الأنبار، ومدنيين اثنين.