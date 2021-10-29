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سياسة|قطر

وزارة الدفاع القطرية تتسلم سفينة "الزبارة" من إيطاليا

مراسم رفع علم دولة قطر على سفينة الزبارة
العلم القطري رفع على سفينة الزبارة في حوض موجيانو بإيطاليا (وزارة الدفاع القطرية على تويتر)
29/10/2021

تسلمت وزارة الدفاع القطرية سفينة "الزبارة" من شركة فينكانتييري (Fincantieri) الإيطالية في مراسم أقيمت بمدينة لاسبيتسيا شمالي غربي إيطاليا.

وتعد "الزبارة" أول سفينة كورفيت تتسلمها دولة قطر ضمن صفقة أبرمتها مع الشركة الإيطالية عام 2016 بقيمة 5 مليارات يورو (5.81 مليارات دولار).

وجرت مراسم رفع العلم القطري على السفينة أمس الخميس في حوض موجيانو -الذي يعد من أكبر أحواض بناء السفن في أوروبا- بحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار سالم بن حمد النابت وقائد القوات البحرية الأميرية اللواء ركن بحري عبد الله حسن السليطي.

ومن الجانب الإيطالي، حضر المراسم السيناتورة ستيفانيا بوتشياريلي نائبة وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار الضباط.

المصدر : الجزيرة

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