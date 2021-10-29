الرئيس اللبناني يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت

قالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، إن الرئيس ميشال عون طلب من السفير الروسي ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود ليوم الرابع من أغسطس/آب 2020 عندما هز انفجار هائل مرفأ بيروت.

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة بيروت.

الرئيس عون طلب رسمياً من السفير الروسي ابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 29, 2021

من ناحية أخرى، علّق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس الخميس جلسة استجواب كانت مقررة للاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بعدما أُبلغ بمضمون دعوى قضائية تقدّم بها الأخير ضده، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن البيطار "أبلغ بدعوى دياب ضده، وأوقف الإجراءات لجلسة الاستجواب التي كانت مقررة اليوم لحين بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الدعوى".

وكان فريق الدفاع عن دياب استبق جلسة استجوابه بدعوى قدّمها يوم الأربعاء أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز "لمخاصمة الدولة اللبنانية عن أخطاء جسيمة" منسوبة للمحقق العدلي.

واستندت الدعوى -وفق مصدر قضائي- إلى نقطتين: الأولى، أن جريمة انفجار المرفأ "ليست من اختصاص المجلس العدلي"، والثانية تتهم البيطار "بمخالفة نصّ دستوري يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه".