النووي الإيراني.. باقري يزور موسكو والاتحاد الأوروبي يتوقع استئناف المفاوضات

قال وزير الخارجية الإيراني علي باقري إن زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو تهدف لبلورة رؤية مشتركة مع الجانب الروسي في مفاوضات الاتفاق النووي، وسط محاولات من الاتحاد الأوروبي وطهران لاستئناف المباحثات.

وقد عقد ميخائيل بوغدانوف -نائب وزير الخارجية الروسي- مباحثات في موسكو مع نظيره الإيراني باقري، تناولت العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين، وأيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعن لقائه بوغدانوف قال باقري إن الهدف منه إزالة المشاكل العالقة بين البلدين، وفتح مسارات جديدة للتعاون.

وتأتي لقاءات باقري في موسكو لتبادل وجهات النظر حول محادثات رفع الحظر ضد الشعب الإيراني المقرر إجراؤها في فيينا.

كان باقري أعلن -أول أمس الأربعاء- أن إيران تعتزم استئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، في فيينا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

In a fruitful and positive meeting with DFM Sergei Rybakov, we reviewed the recent developments & exchanged views on negotiations to remove unlawful sanctions.

It was decided to continue our consultations in different levels to strengthen our common positions. https://t.co/T9ET24Ixpa

