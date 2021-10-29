وصف السفير الأميركي لدى روسيا جون سوليفان النشاط الروسي في ليبيا الداعم للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بالخبيث.

وتحدث سوليفان عن منح روسيا طائرات "ميغ-29" لحفتر، وهي طائرات حربية شاركت مؤخرا في مناورات عسكرية لكتائب تابعة لحفتر يقودها نجله خالد، في إحدى المناطق الساحلية غرب بنغازي.

ويرتبط حفتر بعلاقات قوية مع روسيا، وشاركت قوات من مرتزقة فاغنر الروسية إلى جانبه في حربه على طرابلس قبل توقيع اتفاق المصالحة الأخير بين الفرقاء الليبيين.

ونفت روسيا وحليفتها قوات حفتر تصريحات سابقة للجيش الأميركي بأن موسكو أرسلت طائرات مقاتلة لدعم مجموعة "فاغنر" هناك.

وفي العام الماضي 2020؛ قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن "روسيا تواصل إمداد المتمردين الليبيين بمجموعة واسعة من الأسلحة، بينها طائرات مقاتلة وصواريخ دفاع جوي وألغام أرضية وسيارات مدرعة، عبر مجموعة فاغنر للمرتزقة المدعومة من موسكو".

ونشر البنتاغون صورا ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية قال إنها تظهر معدات عسكرية أوصلتها مجموعة فاغنر إلى "الخطوط الأمامية" للنزاع الليبي في سرت.