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سياسة|إمارات عربية متحدة

التلفزيون الإسرائيلي: تل أبيب طلبت من الإمارات دفع رواتب موظفي غزة بدلا من قطر

الحرب الإسرائيلية الأخيرة خلفت دمارا واسعا في غزة وزادت من الصعوبات الاقتصادية (الأوروبية)
29/10/2021

نقل التلفزيون الإسرائيلي الرسمي عن مسؤولين إسرائيليين أنهم طلبوا من دولة الإمارات التكفل بدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة، بدلا من دولة قطر، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي -مساء أمس الخميس- أن مسؤولين إسرائيليين بارزين توجهوا إلى الإمارات لتقديم هذا المقترح، لكن أبوظبي رفضته بدعوى أن جزءا من تلك الأموال والمساعدات يذهب إلى قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي العاشر من مايو/أيار الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة استمرت 11 يوما، وأسفرت عن استشهاد حوالي 260 فلسطينيا وإصابة الآلاف، وردت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ على المدن والتجمعات الإسرائيلية، نجم عنها مقتل 13 إسرائيليا وإصابة المئات.

ويعيش في غزة حوالي مليوني فلسطيني، وسط ظروف متردية جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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