التلفزيون الإسرائيلي: تل أبيب طلبت من الإمارات دفع رواتب موظفي غزة بدلا من قطر

نقل التلفزيون الإسرائيلي الرسمي عن مسؤولين إسرائيليين أنهم طلبوا من دولة الإمارات التكفل بدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة، بدلا من دولة قطر، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي -مساء أمس الخميس- أن مسؤولين إسرائيليين بارزين توجهوا إلى الإمارات لتقديم هذا المقترح، لكن أبوظبي رفضته بدعوى أن جزءا من تلك الأموال والمساعدات يذهب إلى قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

פרסום ראשון | אחרי שומר החומות בכירים ישראליים פנו לאיחוד האמירויות בניסיון לשכנע אותם להחליף את קטר בתשלום המשכורות לאנשי חמאס. באמירויות סירבו@gilicohen10 #חדשותהערב pic.twitter.com/fmBnTQApt4 — כאן חדשות (@kann_news) October 28, 2021

وفي العاشر من مايو/أيار الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة استمرت 11 يوما، وأسفرت عن استشهاد حوالي 260 فلسطينيا وإصابة الآلاف، وردت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ على المدن والتجمعات الإسرائيلية، نجم عنها مقتل 13 إسرائيليا وإصابة المئات.

ويعيش في غزة حوالي مليوني فلسطيني، وسط ظروف متردية جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.