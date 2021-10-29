استهدف منزل زعيم قبلي.. مقتل 12 مدنيا بقصف صاروخي حوثي في مأرب

قالت السلطة المحلية في مأرب إن 12 شخصا قتلوا وتم تدمير عدد من المنازل، إثر استهداف الحوثيين منزل زعيم قبلي في منطقة العمود الآهلة بالسكان في محافظة مأرب بصاروخ باليستي.

ووفقا لروايات شهود عيان، فقد استهدف القصف الصاروخي الحوثي 5 منازل، بينها منزل الشيخ البارز عبد اللطيف القبلي بمنطقة العمود في مديرية الجوبة جنوبي مأرب.

والشيخ عبد اللطيف القبلي، هو أحد أبرز مشايخ محافظة مأرب، ومعروف بمساندته للقوات الحكومية في اليمن.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين، لكن الجماعة سبق أن أكدت التزامها بحماية المدنيين.

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، وفيها محطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.





معارك عنيفة

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم الجيش اليمني عبده مجلي إن "قوات الجيش حققت التقدم والسيطرة في عدة مواقع جنوب محافظة مأرب".

وأوضح مجلي في إيجاز صحفي أن مدفعية الجيش دمرت آليات وأطقما قتالية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق مُراد وحَريب والجوبة، بينما دمر طيران التحالف مخازن أسلحة وعربات مدرعة وتعزيزات عسكرية للحوثيين.

وأكد الناطق باسم الجيش سقوط عشرات المقاتلين الحوثيين بين قتيل وجريح، إضافة إلى القبض على قيادات ميدانية.

وفي الجهات الغربية من محافظة مأرب، قال مجلي إن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة في العناصر والعتاد في جبهتي صرواح والمشجح.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين العميد يحيى سريع، سيطرة الجماعة على مديريتي الجوبة وجبل مراد جنوبي محافظة مأرب.

وكانت وسائل إعلام تابعة للجماعة قد قالت إنهم دخلوا مديرية جبل مُراد بعد اتفاق مع الأهالي.

وقال مصدر قبلي إن الاتفاق ينص على تجنيب المديرية القتال، دون أي تعليق من الحكومة اليمنية حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى استمرار المواجهات في مديرية الجوبة بين قوات الجيش مدعومة برجال القبائل من جهة والحوثيين من جهة أخرى، كما أعلن التحالف شنّ غارات استهدفت تجمعات الحوثيين هناك.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، حيث ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.