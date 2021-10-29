Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|أفغانستان

أفغانستان.. استعداد لإعادة فتح الجامعات الحكومية مع الفصل بين الجنسين

29/10/2021

قالت حركة طالبان إنها ستعيد فتح أبواب الجامعات الأفغانية قريبا بعد اتخاذ تدابير خاصة تجعل عملية التعليم مستندة للشريعة الإسلامية، ويقول القائمون على العملية التعليمية إن التحديات الاقتصادية هي الأكثر تأثيرا في معدل إقبال الطلبة على التعليم الجامعي الذي لا يزال معطلا في البلاد منذ أكثر من عام.

وكانت الحكومة الأفغانية الماضية قررت إغلاق جميع الجامعات الحكومية، وعددها 39، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وأيضا بسبب تحذيرات أمنية، واستمر الإغلاق حتى بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في منتصف أغسطس/آب الماضي.

ويقول وزير التعليم العالي عبد الباقي حقاني إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد استئناف الدراسة وعودة الطلاب إلى الجامعات،" لكننا لن نسمح بالاختلاط بين الجنسين لأنه مناف للشريعة". وكان الوزير صرح في سبتمبر/أيلول الماضي أنه بإمكان النساء في أفغانستان الدراسة بالجامعات ومواصلة الدراسات العليا بشرط الفصل بين الجنسين في الفصول الدراسية، وارتداء الحجاب.

قبل حكم طالبان

وقبل سيطرة طالبان على السلطة، كانت الجامعات مختلطة، ولم يكن على الطالبات الالتزام بقواعد اللباس، إلا أن الأغلبية العظمى منهن اخترن ارتداء الحجاب بما يتماشى مع التقاليد.

ولا تسري حالة الإغلاق على الجامعات الأهلية والخاصة، والتي يصل عددها إلى 129، ولكنّها ملزمة بتطبيق تعليمات الحكومة التي تقودها حركة طالبان.

ويقول عبد الحق حقاني -المعاون العلمي في جامعة أفغان الخاصة- إنه لن تحدث تغييرات جذرية في المناهج، لكن هناك تعليمات تقضي بفصل الطلبة الذكور عن الإناث، والتحدي الأكبر هو تردي الحالة الاقتصادية للبلاد، ما جعل الإقبال على التعليم الجامعي ضعيفا.

وقد دفعت المشاكل والمعوقات الاقتصادية التي تواجهها أفغانستان وحالة الإغلاق المستمر للجامعات؛ عددا غير قليل من الطلاب إلى اتخاذ قرار عدم العودة إلى مقاعد الدراسة، وانخرط معظمهم في سوق العمل لتأمين قوت عائلاتهم.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

وزير الخارجية التركي: لم نشرع بعد مع مصر بالتعيين المتبادل للسفراء

Mevlut Cavusoglu-Peter Szijjarto press conference

ارتكبتها شرطة الحدود الإسرائيلية.. فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ65 لمجزرة كفر قاسم

ميدل إيست آي: "انقلاب" السودان.. المتظاهرون يعتمدون على خبرة أجيال في مقاومة الانقلابات العسكرية

كشف عن منحها له طائرات حربية.. السفير الأميركي في روسيا يصف الدعم الروسي لحفتر بالخبيث

MiG-29 military plane takes part in MAKS International Aviation and Space Salon in Zhukovsky
الأكثر قراءة

هكذا تختار رغيف خبز صحي.. اترك الخرافات واعتمد على الحقائق

“عصا موسى” تهدّد أمن الجيش الإسرائيلي

مجموعة القراصنة تنشر صورا شخصية لوزير الدفاع بيني غانتس.-مصدرها جيش الاحتلال الاسرائيلي

الكشف عن مخطط لقلب نظام الحكم في فرنسا.. القضاء يتهم يمينيا متطرفا بتكوين عصابة إرهابية ذات امتداد واسع

دعوات في السودان لمظاهرات مليونية والجيش يكشف عن مفاوضات مع حمدوك لتشكيل حكومة جديدة