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سياسة|السعودية

التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر 5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه جازان

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيا بنجران
صاروخ أطلقه الحوثيون سابقا باتجاه الأراضي السعودية (الجزيرة)
28/10/2021

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 5 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه مدينة جازان جنوب غرب المملكة.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات، فيما خلف بعضها ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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