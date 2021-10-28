التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر 5 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه جازان

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 5 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه مدينة جازان جنوب غرب المملكة.

#التحالف يعترض ويدمر 5 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه #جازان#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) October 28, 2021

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات، فيما خلف بعضها ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.