وفاة القاضي أحمد الشاذلي صاحب الحكم النهائي بـ"مصرية تيران وصنافير"

القاهرة- نعت شخصيات سياسية وقضائية وإعلامية مصرية القاضي أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة (القضاء الإداري)، ورئيس الدائرة التي أصدرت حكما باتا ونهائيا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر قضائية، أن الشاذلي توفي مساء أمس الثلاثاء داخل أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد صراع استمر قرابة أسبوعين مع فيروس كورونا المستجد.

وكانت المحكمة الإدارية العليا المنعقدة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد قضت في يناير/كانون الثاني 2017 برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية.

وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد الشاذلي في منطوق حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها"، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم، وأكد أن الجزيرتين مصريتان، كما أصدر حكما نهائيا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقد ولد المستشار الشاذلي عام 1955 في مركز بسيون بمحافظة الغربية (شمال القاهرة)، منتميا لأسرة الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان القوات المسلحة في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وتلقى تعليمه القانوني في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1976 بتقدير جيد جدا، ثم حصل على دبلومين في القانون الدولي العام والعلوم الإدارية.

والتحق الشاذلي بمجلس الدولة دفعة 1976، ثم تنقل في القسم القضائي بالمجلس لمدة زادت على 30 عاما بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، كما أنه كان من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكاما قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفي وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية.

كما كان القاضي الراحل عضو اليمين بالدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام مثل شركتي "عمر أفندي" و"طنطا" للكتان، وتولى رئاسة المحكمة الإدارية العليا "فحص"، وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.

وقد عجت مواقع التواصل بمنشورات نعي وتأبين للفقيد الراحل شارك فيها قضاة ومحامون فضلا عن سياسيين وصحفيين وإعلاميين داعين له بالرحمة وأن يلهم أسرته وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

أحزنني

بشده

خبر

وفاه#المستشار_احمد_الشاذلي

أحد أبرز وأشرف من عرفت

من قضاه مجلس الدوله حكم لي وأنا طالب باعادتي لانتخابات اتحاد الطلاب وحكم لي بحقي في الكتابه والصلاة وانا معتقل وحكم لي بحقي في جواز سفري وانا منفي خارج بلدي رحم الله الفقيد الكبير pic.twitter.com/rnrmdFp5ga — Ayman Nour (@AymanNour) October 26, 2021