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سياسة

خلفا لفريد حجازي.. أسامة عسكر رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري

الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان
الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد للجيش المصري (الصحافة المصرية)
27/10/2021

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -اليوم الأربعاء- تعيين الفريق أسامة رشدي عسكر رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري، خلفا للفريق محمد فريد حجازي.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري أصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، دون تفاصيل أكثر.

وبحسب بيان لاحق، قرر السيسي تعيين حجازي مستشارا له لمبادرة "حياة كريمة"، المعنية بتقديم مساعدات للمصريين المحتاجين.

ويحق للرئيس المصري تعيين القادة العسكريين، كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتولى عسكر قيادة الجيش الثالث (شمال شرق) بقرار صدر في أغسطس/آب 2012، وتمت ترقيته بقرار من السيسي إلى فريق مع توليه قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب في 31 يناير/كانون الثاني 2015.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، شغل عسكر منصب مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء، قبل أن يتولى رئاسة عمليات القوات المسلحة، وأخيرا منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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