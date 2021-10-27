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سياسة|لبنان

لبنان.. جعجع يتخلف عن المثول أمام مخابرات الجيش للاستماع لإفادته في أحداث الطيونة وأنصاره يتظاهرون

اندلعت اشتباكات مسلحة قبل أسبوعين بين عناصر من حزب "القوات اللبنانية" وآخرين من حزب الله وحركة أمل في شارع الطيونة أدت لمقتل 7 أشخاص

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يقدم برنامجه الذي يترشح على أساسه للانتخابات الرئاسية في معراب أبريل 16 2014
جعجع اشترط الاستماع للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أولا قبل إدلائه بإفادته بأحداث الطيونة (الجزيرة)
27/10/2021

تخلف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الأربعاء، عن المثول أمام مخابرات الجيش للاستماع لإفادته في أحداث الطيونة المعروفة بالخميس الدامي.

وأفاد مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم أن جعجع لم يحضر إلى مقر مخابرات الجيش، صباح اليوم، في الموعد الذي حدده مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي والذي طلب مثوله للإدلاء بإفادته.

وأشار أيضا إلى أن عدم حضور جعجع كان متوقعا خاصة أنه أعلن عن رفضه مبدئيا لهذا الاستدعاء، وكذلك كونه يعتبره استهدافا سياسيا وأن القاضي لا يملك قانونيا أن يطلب منه المثول أمام مخابرات الجيش.

A supporter holds a poster of Christian Lebanese Forces party leader Samir Geagea during a protest against the summoning of the party leader for a hearing by army intelligence over this month's Beirut street violence, in Bkerke, Lebanon October 27, 2021. REUTERS/Mohamed Azakirموكب داعم لجعجع في بيروت بالتزامن مع موعد حدده القاضي للمثول أمام مخابرات الجيش (رويترز)

في سياق متصل، تقدم وكلاء الدفاع عن رئيس "القوات اللبنانية" بمذكرة إلى القضاء، قالوا إنها تؤكد عدم قانونية طلب القاضي عقيقي الاستماع إلى إفادة جعجع اليوم أمام مخابرات الجيش في قضية أحداث الطيونة.

كما طلب وكلاء لموقوفين، في قضية الطيونة، من محكمة الاستئناف تنحية عقيقي عن الملف لعدم حياديته، على حد قولهم، في حين تقدم عدد من سكان منطقة عين الرمانة بدعوى قضائية ضد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بتهم تتعلق بأحداث الطيونة والتي أدت لمقتل 7 أشخاص خلال اشتباكات جرت في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

مسيرة داعمة

بدورهم شارك مناصرون لحزب "القوات اللبنانية" اليوم بمسيرة سيارة في منطقة كسروان بجبل لبنان تأييدا لرئيس الحزب، بالتزامن مع الموعد المحدد لمثوله أمام مخابرات الجيش للاستماع لشهادته في أحداث الطيونة.

وقد جابت المسيرة الطرقات المؤدية إلى مقر البطريركية المارونية في بكركي وصولا إلى منزل جعجع، حيث نفذ مناصرو الحزب وقفة تضامنية عبروا خلالها عن رفضهم لما وصفوه بتسييس التحقيق في ملف أحداث الطيونة.

أنصار حزب "القوات اللبنانية" جابوا شوارع بجبل لبنان تعبيرا عن دعمهم لجعجع (رويترز)

من جانبه، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إن استدعاء جعجع إلى التحقيق في ملف أحداث الطيونة أمر مستهجن.

وأضاف الراعي، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، أنه في حال مشاركة أنصار حزب معين في عمل ما فإن ذلك لا يستوجب استدعاء رئيس الحزب إلى التحقيق، حسب تعبيره.

وكانت المحكمة العسكرية استدعت جعجع، الخميس الماضي، للاستماع إلى أقواله عقب اعترافات الموقوفين في القضية.

وعلق جعجع على قرار الاستدعاء عبر تويتر "أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون، ولكن لتستقيم العدالة على القضاء أن يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس أنهم تحت القانون" في إشارة لحسن نصر الله.

بدوره هاجم نصر الله حزب جعجع، واتهمه بالسعي لجرّ البلاد نحو الحرب الأهلية، ملوحا في خطاب قبل أيام لم يخل من التهديد والتلويح بالقوة بأن لدى حزبه 100 ألف مقاتل مدربين ومجهزين في لبنان.

والخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر من حزب "القوات اللبنانية" وآخرين من حزب الله وحركة أمل في شارع الطيونة الواقع بين منطقتي الشياح (ذات أغلبية شيعية) وعين الرمانة (ذات أغلبية مسيحية) في بيروت، أدت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وتعد هذه المنطقة من خطوط التماس السابقة زمن الحرب الأهلية التي شهدها لبنان، واستمرت 15 عاما بين عامي 1975 و1990، وأسفرت عن 150 ألف قتيل و300 ألف جريح.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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